Kašmir in volna zahtevata veliko nežnosti

Nizke temperature in vlaga so že same po sebi neprijazne do tkanin, za nameček pa je veliko zimskih oblačil izdelanih iz materialov, ki so zelo občutljivi in zahtevajo posebno nego. Da bi v svojih zimskih puloverjih, puhovkah in smučarskih hlačah čim dlje uživali, je dobro upoštevati nekaj napotkov tako glede pranja in sušenja kot tudi njihovega spravila. Najbolj topla, mehka in udobna, a hkrati tudi najbolj občutljiva so zimska oblačila iz volne in kašmirja. Pri njih je najbolje, da pozabimo na pralni stroj, na sušilnega pa še prej.

Čevlje razkužimo s sodo bikarbono.

Četudi na etiketi piše drugače, je kašmir najbolje prati ročno, v hladni vodi, namesto detergentov za pranje perila pa uporabimo nežen šampon za lase. Mokrega oblačila nikoli ne dvigamo tako, da ga držimo za ramena ali rokave, saj se bo to zelo hitro raztegnilo. Prav tako ga nikoli ne sušimo obešenega. Iz vode ga poberemo zvitega v kroglo in ga raztegnemo šele na čisti in suhi brisači, pokrijemo z drugo čisto in suho brisačo ter slednjo nežno pritisnemo ob podlago. Zgornjo brisačo, ko je vpila dovolj vlage, odstranimo in pulover skupaj s spodnjo odnesemo na stojalo za perilo, kjer pustimo, da se v vodoravni legi posuši. Oblačil iz kašmirja nikoli ne obešamo na obešalnike, ampak jih previdno zložimo in postavimo na polico.

Vse to lahko upoštevamo tudi pri volnenih oblačilih, a tako zelo velika previdnost le ni potrebna. Če na etiketi volnenega puloverja piše, da ga je treba prati ročno, lahko denimo uporabimo program za ročno pranje na pralnem stroju, kljub temu pa je tudi pri volnenih rečeh dobro uporabljati čim bolj nežna pralna sredstva in jih vedno sušiti v vodoravnem položaju. Tudi volnene puloverje raje zlagamo kot obešamo, še posebno težje, ki bodo na obešalniku izgubili obliko, običajno se povesi ramenski del.

Dovolj bo, če bundo operemo pred sezono in po njej. FOTOgrafije: getty images

Ker prepogosto pranje naravne materiale hitro uniči, je dobro pod puloverji iz kašmirja in volne nositi bombažno majico, lahko je s kratkimi ali dolgimi rokavi, pazimo le, da so pazduhe pokrite. Tako se ne bomo potili neposredno na oblačilo in lahko ga bomo oblekli večkrat, obenem pa bomo pletenino zaščitili pred agresivnimi dezodoranti, ki vlakna poškodujejo in razbarvajo.

Žal pa ne moremo prav nič storiti, da se ne bi potili v naglavna pokrivala. Kape je treba prati pogosteje, tudi zaradi tega, ker se na notranji strani naberejo maščoba, ki jo izločajo lasje, in ostanki preparatov za oblikovanje las. Zato raje izberemo kape iz umetnih materialov ali mešanice umetnih in naravnih, saj so te veliko manj občutljive.

Čevlje razkužujmo

Če kašmirja in volne za nobeno ceno ne peremo v pralnem stroju, pa ravno nasprotno velja za puhovke. Teh ročno ne bomo mogli dovolj dobro oprati, še manj ožeti, slednje pa je zelo pomembno, če ne želimo, da se perje sprime. Bolj bo puhasto in mehko, če puhovko posušimo v sušilnem stroju, a pazimo, da temperatura ni previsoka. Ni pa bund, ne glede na to, kakšno polnilo vsebujejo, priporočljivo prati prepogosto. Na začetku in na koncu sezone bo povsem dovolj, morebitne madeže čistimo sproti.

Pri vodoodpornih oblačilih je treba paziti tudi na premaz, ki jim omogoča, da ne prepuščajo vode. Ta se bo s časom, običajno po približno petih ali sedmih pranjih, spral, zato je dobro imeti pri roki poseben sprej, ki bo oblačilo znova naredil vodoodporno. Kupiti ga je mogoče skoraj v vseh specializiranih trgovinah in trgovinah s športno opremo. S sprejem, ki bo odbijal vlago, je dobro posprejati tudi zimske čevlje, še posebno športne. To storimo pred prvo uporabo in vsakič, ko v čevljih začutimo vlago, jih je pa treba prej temeljito očistiti, odstraniti morebitne blatne in druge madeže.

Zimski čevlji, v katerih se na toplem pogosto potimo, so pravi raj za bakterije, ki povzročajo neprijetne vonjave, zato jih je treba redno razkuževati, najbolje kar s sodo bikarbono.

Ker so zimski čevlji običajno debeli in za nameček še podloženi, nosimo pa jih tudi v toplih zaprtih prostorih, kjer se začnejo stopala hitro potiti, jih je dobro po vsaki uporabi razkužiti. To povsem enostavno storimo tako, da zvečer v vsakega vsujemo po eno žlico sode bikarbone, zjutraj pa jo iz čevljev stresemo. Zimski čevlji so namreč odlično mesto za razmnoževanje bakterij, saj je v njih toplo in vlažno, če jih sproti ne odstranimo, pa bodo čevlji kmalu razvili neprijeten vonj, z odstranjevanjem katerega bomo imeli veliko več dela.