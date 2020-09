Kašlja zvečer ali ponoči?

Iznenada

Ni vsak kužen



Če vaš pes kašlja, seveda še ni nujno, da ima virusno okužbo, ki povzroča kužni kašelj. Predvsem pri določenih pasmah in starejših živalih je nočni kašelj lahko znak neodkritega popuščanja srca, bolezni pljuč ali celo raka pljuč, kar dodatno potrjuje, da je žival dobro pregledati in izključiti druga, kronična, hujša obolenja, ki lahko neodkrita hitro vodijo v pogin.

Kdaj k veterinarju?

Ne v pasjo družbo!

Bolezen običajno mine sama od sebe, ob dodatni okužbi z bakterijami pa lahko vodi tudi v pljučnico.

Cepljenje

Kužni kašelj je okužba zgornjih dihal, ki jo lahko povzroči več virusov – običajno adenovirus tipa 2, lahko pa tudi respiratorni koronavirus, pnevmovirus, virus pasje influence ali pasje kuge. Okužba lahko poteka samo virusno, pogosto pa je sinergistična z bakterijami bordetelle, mikoplazme ali streptokokov, ki potek bolezni otežijo.Inkubacijska doba je zelo različna in odvisna od imunskega sistema psa – od dveh dni do nekaj tednov. Klinični znaki trajajo običajno od pet do deset dni, v tem času je tudi izločanje virusa najintenzivnejše, vendar se lahko izloča še nekaj tednov po preboleni bolezni. Kašelj se pojavi nenadoma, običajno zvečer ali ponoči. Pes začne krčevito kašljati, lahko se tudi glasno davi, kot da bi se mu kaj zataknilo v grlu. Zaradi tega lahko izbruha vsebino želodca, pogosteje pa gosto belo peno. Pri nekaterih se pojavi voden izcedek iz nosu in oči. Pri lažjih oblikah običajno samo kašlja in nima drugih hudih znakov. Lažja oblika se pojavlja predvsem pri odraslih redno cepljenih živalih, ki obolenje preživijo z le nekaj dnevi kašlja. Tega lahko blažimo s pasjimi sirupi za pomirjanje kašlja, ki jih lahko dobimo pri veterinarju.Pri težjih oblikah, ki so pogostejše predvsem pri mladih, nepolno cepljenih psih ter pri odraslih necepljenih ali imunsko prizadetih živalih, se lahko pojavijo tudi vročina, slabo počutje, izguba apetita in splošno oteženo dihanje. V takih primerih je obravnava pri veterinarju nujna, saj gre lahko za sinergistično obolenje zaradi katere od respiratornih bakterij, ki brez zdravljenja lahko napreduje v pljučnico. Veterinar na podlagi rezultatov krvne slike predpiše antibiotik. V nekaterih primerih je potrebno tudi rentgensko slikanje pljuč ter hospitalizacija v kisikovi kletki.Bolezen sicer ni smrtno nevarna in običajno mine sama od sebe, vendar pa lahko v primeru težje ali sinergistične oblike vodi v težave, zato je dobro obiskati veterinarja, ki bo psa pregledal in odredil potrebno terapijo. Pomembno je tudi, da žival v času obolenja vodimo le na kratke sprehode brez večje obremenitve in uporabljamo oprtnico oziroma oprsnico, saj lahko ovratnica s pritiskom na grlo sproži napad kašlja in davljenja. Pomembno je tudi, da ga med boleznijo ne vodimo niti v pasjo šolo niti na razstave in na sprehodih ne dovolimo druženja z drugimi, saj se viroza izjemno hitro širi. Pred obiskom veterinarja je ob sumu na kužni kašelj dobro poklicati v ambulanto in se naročiti, saj bo veterinar poskrbel, da kužen pes ne bo čakal v nabito polni čakalnici. Če je ob obisku čakalnica polna, počakamo zunaj, da dodatno zmanjšamo možnost prenosa virusa.Cepivo proti kužnemu kašlju je del koktajla odmerkov proti kužnim boleznim, s katerim nekajkrat zaporedoma cepimo mladiče ter nato odrasle pse. Celotno cepivo se priporoča vsaka tri leta, vendar pa imunost drži le okoli 12 mesecev, zato se priporoča letna revakcinacija. Trenutno je na trgu tudi cepivo, ki ščiti le pred adenovirusom in leptospiro, pri obeh je imunost kratkotrajna. Žal je cepljenje zaradi kompleksnosti povzročiteljev le delna zaščita proti obolenju, vendar v splošnem velja, da cepljeni kužni kašelj prebolijo hitreje in z manj zapleti.*Urška Škufca je dr. vet. med.