Kanal Brenta: Po poteh Casanove, Napoleona in kraljev v zaledju Benetk

Benečijo prepletajo številne reke, ki so se jim v stoletjih pridružili plovni vodni kanali. Razvejena mreža vodnih poti je bila eden izmed temeljev beneškega gospodarstva. Večja mesta so bila tako povezana med seboj in seveda z Benetkami. Nekoč živahni kanali danes skoraj samevajo, a so prav zato vredni obiska, saj ponujajo prav poseben mikaven svet, le korak od najbolj turističnih poti.