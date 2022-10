Kam z ostanki hrane? Uporabimo lahko skoraj vse

Pisali smo že, da smo prebivalci Slovenije lani zavrgli dobrih 143.000 ton hrane, kar je nekaj manj kot leto prej, a še vedno preveč, še posebno kar se tiče gospodinjstev. V slednjih je nastalo nekaj več kot polovica odpadne hrane, preostalo se je porazdelilo med gostinske obrate, šole, vrtce, bolnišnice in domove za ostarele, nekaj malega hrane je bilo treba zavreči zaradi pretečenega roka uporabe, nepravilnega skladiščenja in poškodb pri transportu.

Krompir pečemo kar z lupino, olupke lahko ocvremo kot čips. FOTO: Getty Images

A zelo veliko lahko storimo, da bomo manj hrane zavrgli doma. Mnogo delov sadja in zelenjave, ki običajno končajo med biološkimi odpadki ali na kompostu, je užitnih, tiste, ki niso, pa lahko uporabimo drugače, denimo v vrtičku, kot okras ali dišavo. Med biološkimi odpadki se pri nas denimo pogosto znajdejo krompirjevi olupki, ki pa so najbolj hranljivi del krompirja in denimo v Združenih državah Amerike izredno priljubljena jed. Lahko jih ocvremo in pojemo kot čips ali pa cele krompirje spečemo v pečici, po dolgem prepolovimo, izdolbemo nekaj mesa, ga zmešamo s kislo smetano in začimbami po želji, z mešanico napolnimo krompirje, posujemo s sirom ter v pečici na hitro zapečemo le toliko, da se sir raztopi. Niti listov korenja ni treba zavreči. Na drobno jih nasekljamo in vmešamo v preliv za solato, ki bo tako dobila bolj pester in malce sladkast okus. Veliko manj odpadkov bo nastalo, če korenja in preostalih gomoljnic ne lupimo z nožem ali lupilnikom, ampak zgolj ostrgamo, jabolk in hrušk prav tako ne lupimo, saj bomo s tem proizvedli več odpadkov, obenem pa izgubili mnogo vitaminov in mineralov.

Jajčne lupine in kavno usedlino zakopljemo na vrt.

Lončnice bodo vesele dodatka. FOTO: Getty Images

Če sadeže kupimo v trgovini in menimo, da so škropljeni, jih za slabe pol ure namočimo v toplo vodo, ki smo ji dodali žlico do dve sode bikarbone. Ta bo sadeže razkužila in mirno jih bomo lahko zaužili. Na enak način operemo drugo sadje in zelenjavo, seveda tisto, ki ga pozneje ne nameravamo termično obdelati. To velja še posebno za agrume, saj tudi njihove olupke običajno zavržemo. A iz limoninih in pomarančnih olupkov lahko nastane odličen džem, še posebno če so sadeži domači, lahko jih kandiramo ali pa jih razporedimo po toplem radiatorju in v prostoru pričaramo prijeten vonj. Olupke banan, ki smo jih oprali s sodo, zakopljemo v vrt ali cvetlične lončke in postali bodo gnojilo, enako velja za kavno usedlino in jajčne lupine. Če smo pozabili na kruh in se je ta posušil, naj ne roma v koš za biološke odpadke, temveč ga zmeljemo in iz njega naredimo drobtine.

Svečka v pomarančni lupini je dišeč okras. FOTO: White_caty/Getty Images

Italijani poznajo trik, kaj s skorjami parmezana – spravimo jih v posodice s pokrovom ter prihranimo za čas, ko bomo naslednjič kuhali omako za testenine. Med kuhanjem vanjo položimo skorjo ali dve, odvisno od velikosti in količine omake, iz slednje pa jo vzamemo, tik preden jo postrežemo. Njen okus bo tako veliko bolj bogat in kremast. Najbolj iznajdljivi in okoljsko ozaveščeni ne zavržejo niti lupine avokada, temveč jo uporabijo za doma narejene sveče. Iz polovičke najprej postrgajo meso in lupino dobro očistijo, nato pa vanjo postavijo stenj ter vlijejo vosek, in svečka je narejena. Enako lahko storimo s polovicami pomarančnih lupin – takšne svečke bodo tudi ljubka jesenska dekoracija.