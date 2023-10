Kam v tujino po jesenska doživetja

Krompirjeve počitnice, kot radi pravimo jesenskemu oddihu, so po besedah predstavnikov turističnih agencij poleg prvomajskih počitnic eden glavnih potovalnih terminov. »Med najpomembnejšimi razlogi za izbiro potovanj v tem času je večje število dela prostih dni (prazniki), ki v kombinaciji z vikendi prinašajo res odlične možnosti za potovanja,« menijo v agenciji Kompas, kjer poleg tradicionalnih potovanj v bližnje države in evropske prestolnice letos izpostavljajo predvsem potovanja, ki so organizirana s posebnimi letali, čarterskimi prevozi, iz Ljubljane.

»Zadnja leta opažamo trend, da gostje iščejo kombinacijo počitnic in doživetij, kadar potujejo zunaj poletne sezone. Naši najbolj priljubljeni programi, ki združujejo počitnice in potovanja, so tako zelo hitro razprodani,« pravijo o smernicah v turistični agenciji Relax Turizem.

V turistični agenciji Palma so za jesen in jesenske počitnice pripravili veliko potovalnih in počitniških idej, za vse okuse, želje in starosti. »Pod Palmo imamo v ponudbi kar nekaj čarterskih poletov iz Ljubljane v tople počitniške kraje ali na priljubljene potovalne destinacije,« še dodajo.

Zabavni družinski klubi

Med zelo priljubljenim preživljanjem prostega časa so zagotovo družinski klubi v prijetnih hotelih ob jadranski obali. »Letošnji Kompasov družinski klub v času krompirjevih počitnic pripravljamo na Malem Lošinju, v hotelu Aurora. Kompasova animacija bo poskrbela, da se bo ves dan in zvečer, tudi v Mini disku, družba imenitno imela. Pridružila se bosta Tinkarin Planet Fortuna in Chorchyp, za razvedrilo pa bo poskrbel tudi koncert skupine Bepop. To je zares program, namenjen družinam,« pravijo v Kompasu.

Klubske počitnice organizirajo tudi v Relaxu, kjer so za družine z otroki pripravili dva odlična krompirjeva mega kluba: prvi bo v Umagu, v hotelu Umag Plava Laguna 4*, ki so ga zakupili v celoti in pripravljajo zares nepozabno zabavo v sodelovanju s Plesnim mestom in Čuki. »Predstavili bomo novo pesem našega Mačka Reksija – Gusar Reksi, ki je nastala v sodelovanju s Čuki in Plesnim mestom in verjamemo, da gre za največji tovrstni plesno-glasbeni projekt v Sloveniji –, tematsko obarvali otroški klub in pripravili številna presenečenja tako za male kot velike goste,« pravijo v Relaxu. »Poleg tega prvič prirejamo klub, ki je usmerjen k malo starejšim otrokom – najstnikom –, in sicer mega neonsko zabavo s Polkaholiki v Rabcu. Pripravili bomo zares nepozabno kuliso, zabavo in ogromno priložnosti za pravi jesenski odklop,« obljubljajo v Relaxu.

Zadnja leta so med potniki turističnih agencij jeseni priljubljene kombinacije počitnic in doživetij.

Gremo na sever

Predstavniki agencije Kompas omenijo tudi tradicionalno potovanje na Islandijo konec oktobra in novi program Pika Nogavička v Stockholmu: »To je petdnevni program s poletom iz Ljubljane. Obiskali bomo pravljično deželo Junibacken, nastanitev pa bo Stockholmu.« Nov program v njihovi ponudbi je tudi Hamlet in pivo, potovanje v najbolj srečno državo na svetu – Dansko, z zagotovljenim odhodom.

Islandija

Zanimive zmesi doživetij

V agenciji Relax letošnjo jesen opažajo več zanimanja za njihove kombinacije: »Prestižni Dubaj in rajski Zanzibar – gostje tu v desetih dneh doživijo dva zelo različna svetova, hkrati pa se z doživetja vrnejo spočiti in polni nepozabnih spominov. Podobno je zelo priljubljen program Tenerife: med delfini in orkami, kjer nekaj dni spoznavajo ta fantastični kanarski otok, v drugi polovici pa imajo priložnost, da uživajo v super hotelu in na krasnih plažah.« Predstavniki Relaxa dodajo še, da je izjemno zanimanje tudi za Krabi – pristna Tajska, kjer strankam približajo azijsko kulturo, izvrstno kulinariko in čudovite plaže tamkajšnjih številnih otočkov. Zelo dobro je sprejet tudi program Afriška avantura, kjer se podajo v raziskovanje velikih tanzanijskih parkov – Tarengire, Ngorongoro, Serengeti, iskanje velikih pet, spoznavanje Afrike in to sklenejo z uživanjem na osupljivih plažah Zanzibarja.

Mistične dežele in sredozemske avanture

Kompasov čarterski let iz Ljubljane nas bo konec oktobra popeljal v mistično Jordanijo, na popotovanje od Mrtvega do Rdečega morja, z vrhuncem potovanja, to je dvodnevnim ogledom mistične Petre in Male Petre ter Mojzesove gore in mozaikov Madabe. »Najbolj sončne počitnice ob Sredozemskem morju nas čakajo na Malti, otoku sonca. Ljubitelji Grčije in njenih otokov se lahko v začetku oktobra odpravijo v Grčijo v kombinaciji z otokom Zakintos ali pa do Soluna v kombinaciji z Lefkasom. Oktober je najboljši čas za slikovito mesečevo pokrajino Kapadokijo, kot bi stopili na Luno, za potovanje, ki se konča z oddihom na turški rivieri s ponudbo vse vključeno,« pravijo v Kompasu. Dodajo še, da v oktobru tedensko letijo s čarterjem na počitnice v Turčijo, zadnji odhod bo 20. oktobra.

Pogled na zakladnico v Petri, Jordanija FOTO: Shutterstock

Daljše potovalne avanture

Med daljšimi potovanji iz Kompasove ponudbe omenimo program Očarljivi Jukatan, kjer nas čaka očarljivo potovanje, vpogled v življenje Majev, uživanje v odtenkih rožnate v družbi pelikanov in nazadnje oddih na peščenih plažah ob Karibskem morju. Nova je tudi kombinacija potovanja, ki združuje uživanje na sanjskih plažah Zanzibarja in raziskovanje futurističnega Dubaja. V agenciji omenijo še izjemen program Čari južne Afrike, Viktorijini slapovi in safari v Bocvani (odhod 24. 10.) ter zagotovljene odhode na Šrilanko in Maldive (5. 11.) ter v Panamo in Kostariko (6. 11.).

Zanimive potovalne avanture ima v ponudbi tudi agencija Palma, kjer so našteli naslednje priljubljene destinacije: »Madeira, ki vabi z vsem svojim razkošjem, Azori s svojo osupljivo naravo, Islandija, ki prav tako navduši z neverjetno naravno kuliso, puščavska kraljica Jordanija, za katero lahko rečemo, da je postala prava potovalna uspešnica. Pripravili smo tudi program, v okviru katerega obiščemo dve državi – Jordanijo in Izrael. Glede priljubljenosti enako velja za pravljični Maroko in Oman, ki navduši na vsakem koraku. Pravi uspešnici sta tudi Veliki turški krog in Veliki albanski krog (krožni potovanji) in še eno novo krožno potovanje – Nizozemska, Belgija in Köln,« povedo v Palmi.

Bosporska ožina in Istanbul FOTO: Reuters

Za aktivne seniorje

Turistične agencije imajo v ponudbi tudi zanimiva potovanja, ki so prilagojena malo starejšim gostom. V agenciji Relax med drugim omenijo program Medicinski wellness, ki ga premierno izvajajo to jesen na kar dveh lokacijah – v Rabcu in na Lošinju. »Poleg razvajanja v odličnih hotelih gostje dobijo tudi 12 tretmajev s priznanim terapevtom. Program je v celoti namenjen dobremu počutju. Da je res po meri naših starejših gostov, pa dodajamo še možnost avtobusnega prevoza,« povedo.