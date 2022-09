Kam postavimo kipec Bude?

V budističnih deželah kipec Bude vedno postavljajo na posebno mesto, na mizo, oltarček, poličko, v posebno nišo, nikoli pa na tla. Tudi v svojih domovih so namreč ljudje začeli nameščati podobo Bude, da bi se večkrat spomnili na njegove nauke. Budisti sicer poudarjajo, naj za vsakim simbolom, ki ga prinesemo v prostor, stoji tudi naša namera, zato si jo zastavite.

Navajajo več razlogov za to, naj kipec ne stoji na tleh – predvsem zaradi spoštovanja in ponižnosti, ki imata v azijski kulturi še močnejšo vlogo kot v zahodni. Hkrati Buda predstavlja raven zavesti, ki jo simbolizira tretje oko, budisti pa verjamejo, da težke stvari padejo na tla – negativne misli in izgubljeni duhovi, torej kipec Bude nima česa iskati na tem mestu. Težo občutimo, tudi ko smo utrujeni ali potrti. Visoka mesta imajo po njihovem prepričanju višjo energijo, bolj čista so in spoštovana. Kipci so zato dvignjeni na višino nad srcem, da se lahko povežejo z njim in nam prinesejo ljubezen, koncentracijo in radost. Dobro je vedeti, da se s postavljanjem kipca Bude na višja mesta simbolično povežemo s kolektivno budistično zavestjo, ki je to počela tisoče let in lahko podpre naše duhovne prakse s svojo energijo.