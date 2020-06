Kam po Sloveniji? Zdaj je čas za Kras

V Kobilarni Lipica bo bogat program. FOTO: Primož Hieng

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso pripravlja poletna doživetja. FOTO: Primož Hieng

KrasPass povezuje več kot 40 vinarjev, gostincev in kmetij.

Letošnja novost je gastronomsko doživetje KrasPass, v katero je vključenih več kot 40 vinarjev, gostiln in kmetij. »S celostno kampanjo Grem na Kras ter aktivno udeležbo v vseslovenski akciji Moja Slovenija vabimo k počitnikovanju na Krasu in v Brkinih,« sporočajo ponudniki.To poletje skupni nastop nadgrajujejo z vključitvijo v kampanjo Slovenske turistične organizacije (STO) Moja Slovenija in celovito oglaševalsko kampanjo Grem na Kras. Direktor Območne razvojne agencije Krasa in Brkinovnapoveduje, da bo kampanja nagovarjala slovenske, italijanske in avstrijske goste: »Cilj je povečati prepoznavnost destinacije kot butične, zelene destinacije, ki ponuja visokokakovostna doživetja za turiste, ki cenijo mir, naravo in gastronomijo. V sklopu letošnje promocije nastajajo tudi nova doživetja, ki še bolj izpostavljajo edinstvenost Krasa. Aktivnosti so podprli tudi naši ambasadorji z več simpatičnimi videi, v katerih, najboljša slaščičarka po Gault & Millau in chefinjater vinogradniki, kmetje, pršutarji, turistični vodniki in jamarji vabijo prav na Kras in v Brkine.«Izpostaviti želijo novost letošnjega poletja, to je gastronomsko doživetje KrasPass, ki povezuje več kot 40 vinarjev, gostincev in kmetij na območju celotne destinacije,« so povedali ob predstavitvi v Parku Škocjanske jame. »Vsak dan ob 11., 16. in 18. uri bo mogoče rezervirati krajšo degustacijo kraških vin s prigrizki, okušanje sušenih mesnin ali enourno gourmet doživetje. Obiskovalci si lahko sestavijo popoln dan degustacij in aktivnih doživetij, zvečer pa se ustavijo še v eni najboljših kraških restavracij ali tradicionalnih gostiln in tam prespijo. Prvo veliko regijsko gastronomsko družino v Sloveniji je povezalo pet kraško-brkinskih občin Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-Kozina, Miren-Kostanjevica in njihovih lokalnih turističnih organizacij v sodelovanju z Agencijo za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa. Degustacije združujejo štiri vrste ponudbe v treh terminih na dan in po treh enotnih cenah.«Nova individualna doživetja obiskovalcem zagotavljajo dodaten razlog za raziskovanje in počitnikovanje na Krasu in Brkinih, ponudbo plemenitijo različni dogodki in koncerti ter nova in obogatena turistična infrastruktura.Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Zavod za šport, turizem in proti čas Sežana, Park Škocjanske jame, Občina Hrpelje-Kozina, Razvojni center Divača, Javni zavod Komenski Kras – v likvidaciji, Turizem Miren-Kostanjevica, Kobilarna Lipica, Kosovelov dom Sežana in Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso v sodelovanju z lokalnimi ponudniki poletna doživetja letos namenjajo predvsem individualnim gostom, da se pristno in predvsem varno podajo na odkrivanje Krasa in Brkinov.»Zdaj je čas. Da doživim gostoljubno srce Kraševcev in Brkincev. Da začutim Kras, ustvarjen iz kamna. Za deželo sadja in sadnega žganja, Brkine. Da izvem, zakaj teran ni le vino, ampak tudi zdravilo. Da izklešem počitnice na Krasu.« Tako prijazno vabijo Kraševci in Brkinci, ki so si še enkrat segli v roke, zdaj pa čakajo prav na vas.