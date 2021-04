Kam po Sloveniji? V Vintgar le enosmerno

Med ogledom soteske se je prepovedano obrniti

Ogled zaradi spremenjenega režima obiskovanja ni primeren za osebe, ki ne morejo normalno prehoditi šest kilometrov.

Od Bleda je oddaljen približno štiri kilometre

Na koncu soteske je slap Šum.

Za vas smo pripravili enosmeren način obiskovanja, ki vam bo pričaral sotesko, kot je še niste doživeli,« so povedali v Turističnem društvu Gorje. »Občudovali boste neokrnjeno naravo, prevzela vas bo alpska reka Radovna, ki že tisočletja oblikuje globel soteske. Navdušili vas bodo pogledi na krajino, ki se odpira pred vami, pričarali si boste nepozaben dan. Z enosmernim načinom obiska smo poskrbeli za varnost, saj s tem znatno zmanjšamo srečevanje na ozkih predelih in minimaliziramo možnost okužbe s covidom-19. Na spletni strani Turističnega društva Gorje so objavljene sheme pohodniških poti, med katerimi lahko izberete tisto, ki vam najbolj ustreza.«Krožna pot ogleda bo obiskovalcem skupno vzela od dve do tri ure. »Priporočamo, da pridete športno oblečeni ter v pohodniških čevljih,« še dodajajo v Podhomu, kjer je izhodišče za obisk soteske Vintgar. »Tudi pohodniške palice ne bodo odveč. V primeru deževja je pot lahko spolzka. Med ogledom se je prepovedano obrniti ter vrniti po isti poti. Od izstopne točke sta urejeni ter dobro označeni dve povratni poti. Izjemno pomembno je, da se zavedate, da ogled zaradi spremenjenega režima ni primeren za osebe, ki ne morejo normalno prehoditi 6 km, in da pot vsebuje nekaj stopnic ter lažjih vzponov. Pot ni zahtevna, zagotovo pa ni primerna za vsakogar.«Vstopnice in spominke lahko kupite v brunarici pri vhodu. Na voljo je tudi spletna prodaja vstopnic. Postregli vas bodo na terasi bara, ki je tik pred vstopom v sotesko Vintgar. Pri čakanju na nakup morate dosledno upoštevati predpisani varnostni razmik najmanj 1,5 m. V soteski priporočajo varnostno razdaljo vsaj dveh metrov ter upoštevanje drugih priporočil NIJZ. Vse skupine naprošajo, da svoj prihod najavite na info@vintgar.si.Prej Blejski Vintgar, zdaj samo Vintgar, je 1,6 km dolga soteska blizu Bleda, skozi katero teče reka Radovna. Stene korita so visoke od 50 do 100 m, pobočje pa je visoko 250 m. V soteski so skoki, tolmuni, brzice in druge korozijske oblike delovanja vode. Na koncu Vintgarja pada 16-metrski slap Šum, ki je največji rečni slap v Sloveniji. Vintgar je na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, od Bleda pa je oddaljen približno štiri kilometre.Sotesko sta leta 1891 odkrila, takratni župan Gorij, in, kartograf in fotograf z Bleda. Presenečena sta bila nad lepotami in skrivnostmi narave in reke Radovne. Okoliške ljudi je soteska od nekdaj navdajala z grozo in spoštovanjem.Za turistični obisk so jo opremili z galerijami in mostovi že leta 1893. Ureditev je bila zahtevna in izjemno nevarna, saj je bil svet resnično divji. Po tesni, kjer odmeva bučanje razpenjene vode, so zgradili poti, galerije in mostove. Poti so nekajkrat propadle in so jih nato spet obnovili. Ob koncu je zajezitev za hidroelektrarno Vintgar. Korita prečka železniška proga Jesenice–Most na Soči. Železniški most v Vintgarju je največji v celoti ohranjeni kamniti ločni most v Sloveniji. Zgrajen je bil iz rezanega kamna v letih 1904 in 1905 po načrtih arhitekta Roberta Schonhoferja. Dviga se 33 m nad Radovno. Je 4,5 m širok in 65 m dolg. Razpon glavnega loka je 41 m, na vsaki strani so tri metre široke reliefne odprtine. Primož Hieng