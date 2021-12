Kam ne bomo šli leta 2022 (FOTO)

Z novim letom prihaja novo upanje. Vsi se nadejamo, da se bo z letom 2022 svet spet začel počasi odpirati in spoznavanja novih krajev željnim razkrivati svoje skrivnosti. A tudi če se nam ta silvestrska želja izpolni, si na prenekateri turistični znamenitosti ne bomo mogli napasti oči. Nekatere bodo namreč zaprte zaradi še kako potrebne prenove, druge pa se trajno zapirajo za turiste.

Ena najbolj strmih cest v Skandinaviji, cesta Stalheimskleiva, ter umetno narejena vzpetina Marble Arch Mound ob Marmornem loku v Londonu sta evropska magneta, ki pa niti v prihodnjem letu ne bosta sprejemala turistov. Znamenita serpentinasta skandinavska cesta z Unescovim pečatom, po kateri dosežemo dva čudovita slapova v dolini Nærøydalen, bo namreč zaprta zaradi prenove. A če se bo cesta Stalheimskleiva prej ali slej odprla, londonski umetni hrib z razgledno ploščadjo, ki so ga odprli letos, zaradi kritik domačinov zapirajo za vselej.

Serpentinasta cesta Stalheimskleiva nujno potrebuje obnovo. FOTO: Getty Images

Tirna vzpenjača, ki je potnike vozila na najvišjo točko Hongkonga, je ena tamkajšnjih najbolj prepoznavnih znamenitosti. Iz vagonov te najstarejše vzpenjače v Aziji, ki so jo na krstno vožnjo pospremili leta 1888, se namreč odpirajo izjemni razgledi na pristanišče in nebotičnike. Čeprav je prvo nadgradnjo doživela ob svoji stoletnici, je zaradi vse več uporabnikov nujna še ena. Že predlani so začeli graditi večje perone, novi vagoni bodo večji, a na vnovičen zagon bo treba še počakati. To pa ne pomeni, da se ne moremo na to razgledno točko povzpeti kako drugače, saj nanjo vodi vrsta pohodnih poti, vozijo tudi avtobusi in taksiji.

Druga azijska znamenitost, ki je v letu 2022 ne bomo mogli doživeti, je velikanska skulptura buče, še letos tako priljubljen fotografski motiv vseh obiskovalcev luke na japonskem otoku Naošima. Poleti je namreč izginila v valovih, ko je tam pustošil tajfun. A če se vam kolca po umetnosti japonske umetnice Jajoi Kusama, ki je izdelala nesrečno bučo, so njene skulpture na ogled marsikje po svetu, tudi v londonski galeriji Tate Modern in losangeleškem muzeju Broad.

Slovite stopnice Haiku na Havajih, ki so dobile vzdevek stopnic do nebes, so zaradi številnih nesreč zaprli že pred desetletji. A turisti se za prepoved niso menili, zato jih v prihajajočem letu načrtujejo porušiti. Če vas bo zaneslo na Havaje, se morda odločite za katero manj tveganih, dovoljenih in nič manj lepih pohodniških poti, na otoku Oahu se lahko podate po poti Ehukai Pillbox Hike.

Stopnice do nebes so zaradi številnih nesreč zaprli že pred desetletji.

Na drugi strani luže bo še najmanj prvo polovico prihodnjega leta zaradi celovite prenove, ki poteka že šest let in vključuje povsem novo postavitev vseh 23 razstav, zaprt washingtonski muzej Smithsonian Air and Space Museum. A pod njegovim okriljem bo imela odprta vrata vrsta drugih muzejev v mestu.