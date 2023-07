Kam na izlet v poletnih dneh? Tukaj je nekaj predlogov

Bolj in manj adrenalinska Vipavska dolina

Če si zaželite nepozabne dogodivščine med krošnjami dreves ob smaragdni Soči, obiščite Soča fun park, pustolovski park, poln zabave in pustolovščin. V prijetni senci ob reki, v bližini Kajakaškega centra Solkan, so postavljene štiri proge, ki so prilagojene starosti pustolovcev. Lahko pa preizkusite svoj pogum na nepozabnem spustu po jeklenici nad Sočo. Pri spustu lahko dosežete hitrost 60 km/h, med 300 metrov oddaljenima točkama se vam bo odprl čudovit razgled na mostove in kajakaško progo.

Če vam adrenalin še ni popustil, sprejmite kolesarski izziv in preizkusite pumptrack v Parku Lijak, ki je največji zemeljski tekmovalni kolesarski poligon v Sloveniji. Pumptrack je speljan v obliki osmice, razprostira se na 1000 kvadratnih metrih. Njegova posebnost je lesen most na sredini, leva stran poligona pa ni enaka desni.

Skok v rajsko dolino Foto: Marko Feist

Tisti, ki vam za adrenalin ni mar, se morda odpravite lovit ribe v reki Vipavi, ki se od svojega izvira v istoimenskem kraju najprej živahno, nato pa vse bolj leno vije po Vipavski dolini še približno petdeset kilometrov, do izliva v reko Sočo v italijanskih Sovodnjah. Kot pravijo tamkajšnji turistični delavci, je Vipavska dolina zelo priljubljena med ribiči, med vrstami ribolova pa je na prvem mestu muharjenje. Priskrbite si ribolovno dovolilnico in z družino uživajte v tej sproščujoči dejavnosti. Ali pa se po reki podajte s supom, ki si ga lahko izposodite pri lokalnih ponudnikih vodenih tur.

Z vlakom po Sloveniji

Prometnim zastojem in iskanju parkirnega mesta se lahko izognemo, če se na izlet podamo z vlakom. Ne nazadnje nas vlaki pogosto pripeljejo v središče mesta. Tako so recimo glavne železniške postaje v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru od mestnega jedra oddaljene okoli 10 minut hoda. Ljubitelji vlakov vsekakor ne smejo izpustiti obiska Železniškega muzeja Slovenskih železnic, ki deluje za Bežigradom v Ljubljani.

Z vlakom po Sloveniji Foto: Jure Eržen

Kot pravijo slovenski železničarji, je potovanje z vlakom ne le do okolja prijaznejše, ampak je lahko tudi zelo ugodno, še posebno če gremo na pot ob koncu tedna ali med prazniki, ko so vozovnice cenejše tudi do 75 odstotkov. Odrasli potniki bodo tako za vožnjo iz Ljubljane v Celje v 2. razredu lokalnega potniškega vlaka odšteli samo dva evra, še izvemo. Vsekakor pa svetujemo, da se pred odhodom na načrtovani izlet pozanimate o aktualnem voznem redu in morebitnih ovirah v železniškem prometu.

Srednjeveško doživetje ob Vranskem jezeru

Če bomo letovali v okolici Zadra na Hrvaškem, si velja vzeti čas tudi za raziskovanje njegovega zaledja. Med največjimi znamenitostmi je gotovo Maškovića Han, monumentalna zgradba iz 17. stoletja, ki stoji ob Vranskem jezeru. Ponuja pristno srednjeveško doživetje z orientalskim pridihom ter je največji spomenik turške arhitekture na Hrvaškem. V kompleksu deluje muzej s stalno razstavo predmetov, najdenih na območju občine Pakoštane in še zlasti vasi Vrana. Danes je Maškovića Han preurejen v prekrasen t. i. heritage hotel, ki ponuja edinstveno zlitje tradicije in sodobnega razkošja. In ko smo že v tistih krajih, se lahko peš ali s kolesom odpravimo raziskovat Naravni park Vransko jezero, ki velja za največje naravno jezero na Hrvaškem. Gre za zavarovano ornitološko območje, saj je dom številnih ptic, pa tudi drugih živalskih in rastlinskih vrst.

Vransko jezero Foto: Dragica Jaksetič

Zelena dnevna soba Splita

Zanimiva pokrajina se skriva za gorskimi grebeni Biokovo, Dinara in Mosor, ki ustvarjajo naravno mejo med morskim in kopenskim delom te južne regije. Govorimo o Dalmatinski zagori, ki ji pravijo tudi zelena dnevna soba Splita. Območje med drugim slovi po dveh naravnih fenomenih – Rdečem in Modrem jezeru v bližini mesteca Imotski. Modro jezero, ki se ponaša s 50 odtenki čarobne modrine, je prava vizualna poslastica. Njegove mirne vode, obdane s strmimi skalnimi stenami, ponujajo priložnost za nepozabno plavanje. Le približno kilometer in pol stran leži njegov skrivnostni par – Rdeče jezero. Znano je po svoji mističnosti in globini, saj spada med najgloblja jezera v Evropi. Njegovo obrežje oblikujejo rdeče skale, ki ustvarjajo kontrastno kuliso za temno modro vodo. Mistične skale delujejo mogočno, kot da želijo ohraniti to neverjetno lepoto, zato se v Rdečem jezeru ne boste mogli kopati. To pa ne pomeni, da ne boste uživali v njegovi edinstvenosti.