Kam na dopust? Primerjali smo cene, ugotovitve o Hrvaški in Turčiji bodo presenetile tudi vas

Se letos ne morete odločiti, kam bi šli na dopust? Ali pa vam je zmanjkuje časa za izbiro in primerjavo ponudb? Berite naprej, saj vam bo tale prispevek morebiti v pomoč.

Izbrali smo nekaj idej za letošnje dopustovanje in preverili, koliko stane najcenejša nastanitev na izbrani lokaciji. Iskali smo možnosti za družine, dva odrasla in dva otroka, stara 3 in 10 let. Izbira se nanaša na termin v drugi polovici julija, od 15. 7. do 22. 7. Med filtre smo dodali kategorijo družinam prijazno. Ugotovili smo, da je ponudbe še kar precej, kljub temu da so poletni dopusti pred vrati.

Makarska

Na tej lokaciji najcenejša nastanitev stane 560 evrov, vendar gre za studio, kjer vse štiri osebe spijo v eni sobi. Plaža je oddaljena 250 metrov. Za nekaj čez 600 evrov je mogoče najti apartma z dvema sobama. Za približno 700 evrov pa je izbira še veliko večja. Pri tej ceni lahko izbirate nastanitev z nekoliko več udobja in pogledom na morje.

Krk

Na tem priljubljenem hrvaškem otoku, kjer dopustuje zelo veliko Slovencev je mogoče v izbranem termimu najti nastanitev že za 447 evrov, in sicer v kraju Šilo, vendar je do plaže skoraj 2 kilometra. Za nekaj čez 500 evrov pa je nastanitev že več, drugo najcenejšo smo našli v mestu Krk, zanjo bi odšteli 522 evrov. Tudi na tej destinacij se ponudba razširi pri vrednosti okoli 700 evrov.

Rab

Na tem otoku je za družino najcenejša ponudba z 554 evre, vendar bodo morali otroci spati na raztegljivem kavču, ker štirih postelj nimajo. Plaža je oddaljena dober kilometer. Za štiri postelje je potrebno na Rabu odšteti najmanj 674 evrov. Malenkost se ponudba razširi pri ceni čez 700, če pa ste pripravljeni odšteti 800 evrov je izbire precej več.

Medulin

Med Slovenci je priljubljen kraj za dopust z otroki tudi Medulin. Tu lahko družina najceneje dopustuje za 624 evrov, vendar je plaža nekoliko oddaljena. Nekaj sto metrov od plaže so prenočišča nekoliko dražja, okoli 800 evrov je potrebnih za to.

Kaj pa če letos ne bi šli na Hrvaško?

Cenovni razpon nastanitev smo primerjali z lokacijami na obali izven Hrvaške. Zapisali bomo ponudbe brez prevoza do lokacije.

Zelo primerljive, večinoma pa cenejše, so ponudbe v Črni Gori, Grčiji in Turčiji.

V kraju Bečići je najcenejša nastanitev za enak termin za štiričlansko družino treba odšteti 515 evrov. Najbolje ocenjeno pri najnižji ceni pa je najti prenočipšče za 738 evrov. V Črno Goro je mogoče z letalom iz Ljubljane vsako nedeljo med sezono.

Še cenejše ponudbe smo za izbrani termin našli na grškem otoku Zakintos. Za teden dni družinskih počitnic na tem otroku je treba odšteti najmanj 420 evrov. Letalski prevoz pri teh ponudbah ni vključen. Z 10 ocenjeno ponudbo pa je tukaj najti za 848 evrov.

Noro poceni v Turčiji

Zelo nas je presenetila ponudba v Turčiji, kjer smo v iskalnik vpisali obmorsko mesto Antalya. Pri vseh enakih kriterijih je tukaj enkrat cenejše kot najcenejše na Hrvaškem ali v Grčiji. Prenočišče je najti že za 240 evrov. Res pa je, da je plaža oddaljena 3,6 kilometra. Nastanitev ob plaži pa je najti za 320 evrov, kar je še vedno zelo ugodno. Seveda pa je treba temu prišteti še letalski prevoz.