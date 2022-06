Kam lahko letite za 100 evrov in manj (z letališč Ljubljana, Celovec, Gradec, Trst in Zagreb)

Živimo v časih, ko utegne biti polet v oddaljene kraje cenejši od vožnje z avtomobilom na ne tako oddaljene turistične točke. Nedavno je kolega iz naše redakcije letel na špansko Majorko, za povratno vozovnico pri nizkocenovniku pa je odštel 50 evrov. Njegov polet je bil iz Benetk, zaradi česar je za potne stroške moral iz žepa potegniti še 50 evrov, kolikor ga je stala povratna vozovnica s skupinskim prevozom z letališča ('shuttle').

Ker so Benetke razmeroma daleč, gorivo pa precej drago, smo se odločili preveriti ponudbo največjega letališča v Sloveniji in bližnjih v tujini (letališča Celovec, Gradec, Trst in Zagreb) ter za vas izbrskali povratne vozovnice, ki so cenejše od 100 evrov.

Kako smo iskali vozovnice? Preberite si TUKAJ!