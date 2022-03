Kalifornija v Evropi: to je kabriolet s 450-konjskim osemvaljnikom

Novi ford mustang california special bo odslej na prodaj tudi v Evropi. Na voljo bo izključno kot kabriolet z zložljivo platneno streho, z motorjem V8 s 450 KM in s serijsko opremo, ki vključuje ogrevane in hlajene sprednje sedeže.

Novi model z evropsko premiero širi družino mustangov, v kateri so še mustang GT in mustang mach 1 ter popolnoma električna mustang mach-e in mustang mach-e GT.

Kalifornijska izvedenka odraža poteze izvirnika s sprednjo masko v podobi črnega satovja, z rdečo oznako GT/CS in s stranskimi črtami, ki tečejo od sprednjih do zadnjih blatnikov in imajo skrit napis california special – ta je pri šibki svetlobi skoraj neviden, pri močnejšem soncu pa postane veliko bolj opazen.

Fordov petlitrski osemvaljnik z močjo 450 KM in navorom 529 Nm s šeststopenjskim ročnim menjalnikom s tehnologijo uskladitve števila vrtljajev za brezhibno prestavljanje avto spravi do stotice v 4,8 sekunde, medtem ko 10-stopenjski samodejni menjalnik isto hitrost doseže v 4,5 sekunde.

Vozni načini normal, sport, track (dirkališče) in snow/wet (sneg/mokra cesta) skrbijo za primerno vozno izkušnjo, način good neighbour (dobri sosed) pa samodejno omejuje glasnosti izpušnega sistema ob vnaprej izbranih urah dneva.