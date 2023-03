Kaktus presadimo z rokavicami, ob tem dobro pregledamo korenine

Kaktusi so načeloma nezahtevne sobne rastline, ki jih je treba presajati redkeje od bujno rastočih lončnic, a ko začno korenine izraščati skozi luknjice lončka ali je ta vidno premajhen, potrebujejo nov dom. Praviloma naj bi jih presajali na od tri do štiri leta, a kako to storiti, da ne bi bili žrtev njihovih bodic in da rastlin med presajanjem ne bi poškodovali?

Pri presajanju dobro pregledamo korenine. FOTO: Julia Lavrinenko/Getty Images

Za varno in uspešno presajanje potrebujete zaščitne rokavice, časopisni papir, papirnate brisačke, zemljo, primerno za kaktuse, nov lonček. Ne glede na velikost kaktusa, preden ga izvlečete iz lončka, si nadenite rokavice. Čez rastlino poveznite papirnato brisačko (najbolje v več slojih), tako zaščitite bodice, iz starega lončka počasi izvlecite kaktus ter ga previdno položite na ravno površino.

S korenin nežno odstranite staro zemljo. Pazite, da ne boste poškodovali koreninskega sistema. Preglejte korenine in se prepričajte, da so zdrave ter na njih ni zajedavcev, vse odmrle in poškodovane odstranite. Če so korenine mokre ali jih je načela plesen oziroma vlaga, kaktus brez zemlje na zraku pustite nekaj dni, da se bodo povsem posušile.

Posebna zemlja

Za kaktuse so primernejši od plastičnih lončki iz gline, saj je tako manjša verjetnost, da bi bili žrtev prekomerne vlage. V vsakem primeru mora imeti lonček drenažne luknjice, ki preprečujejo kopičenje vlage v zemlji in s tem gnitje korenin ter posledično propad rastline.

Zalijemo ga šele, ko se zemlja povsem izsuši.

Na dno nasujte zemljo, namenjeno kaktusom. Za kaktuse ni primerna običajna prst za lončnice. Ker gre za specifične rastline, ki rastejo v edinstvenem okolju, potrebujejo podlago, ki jim zagotavlja kar najbolj optimalne razmere za rast, kar pomeni, da najbolje uspevajo v mešanicah prsti, ki so jim namenjene. Na zemljo znova v rokavicah in s pomočjo papirnate brisačke postavite kaktus. Posajen naj bo tako globoko, kot je bil prej. Korenine nato previdno zasujte z zemljo in sadilno posodico z njo napolnite do vrha.

Presajenega postavite tja, kjer je rasel prej. Najboljša so sončna mesta na južni oziroma zahodni strani neba, poleti jih lahko prestavite na prosto, saj jim odgovarja toplo in sončno okolje, v katerem tudi lepše rastejo.

Najraje raste na južni oziroma zahodni strani neba.

Sicer pa kaktusa ne zalivajte takoj po presajanju, saj se mora privaditi na nove razmere. Prvič ga zalijte šele čez nekaj tednov. Tudi sicer zalivajte poredko: šele ko se zemlja povsem izsuši. To preverite s prstom: če v globini od enega do treh centimetrov (odvisno od velikosti lončka) ne čutite vlage, je čas za zalivanje. Korenine teh rastlin so, kot rečeno, izredno občutljive za vlago, voda v nobenem primeru ne sme zastajati v substratu.