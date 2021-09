Kakšne barve so letos najbolj trendovske?

Od toplejših rumenih, rjavih in oranžnih tonov – pa do bolj hladnih modrih odtenkov. Vedno bolj trendovska je tudi zelena – v izjemno šik temnejši izvedbi ali tudi v bolj diskretno pastelnem tonu.Kombinacija različnih barv je stvar okusa in končnega učinka, ki ga želimo doseči – barve na stenah lahko kombiniramo tako, da izberemo različne odtenke ene barve, prav posebno vzdušje pa bomo pričarali z bolj vpadljivimi barvnimi kontrasti, kot so na primer oranžna in modra, zelena in rdeča ali celo modra in rdeča.Pri takšnih močnih barvnih igrah na stenah je pomembno, da smo pri izboru barv pohištva malo bolj umirjeni in se odločimo samo za eno barvo, ki naj bo rdeča nit celotnemu notranjemu interierju.Naročnik oglasne vsebine je JUB