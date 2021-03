Kakšna naj bo osvetlitev domače pisarne

V delovnem okolju se pomanjkanje dnevne svetlobe kaže predvsem v zmanjšani storilnosti, slabem počutju in splošnem nezadovoljstvu. Kljub temu je kar 47 odstotkov zaposlenih na svojem delovnem mestu nima. Tudi v domačem okolju so ti dejavniki glede storilnosti in počutja enako pomembni, s to razliko, da imamo doma neprimerno več možnosti, da si ustvarimo idealne delovne razmere. Torej dobro zasnovano, primerno osvetljeno in všečno delovno okolje! Želite navdih, kako do sanjske domače pisarne? Poiščite ga tukaj.