Kakšen otroški avtosedež izbrati glede na zakonska določila

Zagotovo se boste strinjali, da je varnost otrok na prvem mestu, pa četudi samo za kratek čas, ki ga otroci preživijo v avtu. A varnost malih nadobudnežev na zadnjih sedežih nikakor ni samoumevna. V letih raziskav in iskanja optimalnih rešitev so se razvijale inovacije, s katerim bi izdelali sedež, ki lahko otroka kar najbolje zaščiti v primeru nesreče ali manjše nezgode. Ko torej izbirate otroški avtosedež, preverite, da bo imel ustrezne karakteristike, saj je pomemben za varnost in dobro počutje vašega otroka, hkrati pa gre za nekoliko dražjo investicijo, zato velja še dodaten premislek.

Preverite, ali avtosedež izpolnjuje evropska varnostna merila

Ponudba tako v trgovinah kot tudi na spletu je nadvse pestra, lahko pa ste prepričani, da prav vsi avtosedeži, ki so na voljo na slovenskem trgu, ustrezajo evropskim varnostnim kriterijem. Da neki sedež ustreza evropskim standardom, pomeni, da je označen z nalepko ECE-R 44/04 ali ECE-R 129, ki zagotavlja, da je avtosedež prestal teste varnosti, je v celoti in posamično izdelan iz ustreznega materiala, hkrati pa tudi, da ga je mogoče v vaš avtomobil namestiti z ustreznim sistemom Isofix ali pa z avtomobilskim varnostnim pasom. V zadnjem času je metoda Isofix nadvse priljubljena, predvsem zato, ker je mogoče avtosedež brez posebnega truda pravilno namestiti na zadnje sedeže avtomobila ali pa ga premestiti v drugo vozilo.

Oznaka I-Size za še dodatno varnost otrok

Poleg Isofixa je v zadnjem času pogosto še oznaka I-Size, ki zagotavlja, da je sedež zasnovan v skladu z mednarodnim varnostnim standardom, kar omogoča dodatno varnost otrok v avtomobilu in enostavno nameščanje ter uporabo avtosedežev. Sedeži I-Size so tako dodatno zavarovani še v primeru čelnega ali bočnega trka, kar varuje otrokovo glavo in vrat. Regulativa I-Size pa določa tudi, da morajo biti avtosedeži vsaj do otrokovega 15. meseca obrnjeni v nasprotni smeri, saj takšen položaj v primeru nesreče zmanjša pritisk na otroka. I-Size obenem razvršča avtosedeže glede na otrokovo velikost, kar zmanjša posledice v primeru trka, obenem pa določa obvezno namestitev sedežev v avtomobile s sistemom Isofix, saj se v tem primeru zmanjša možnost, da bi sedež nepravilno namestili. Otroški sedeži z oznako I-Size so homologirani pravzaprav z vsakim vozilom, ki omogoča sistem Isofix.

Avtosedeže je mogoče izbirati glede na starost in višino otroka. Številni modeli avtosedežev, ki so na trgu nadvse priljubljeni, pa so zasnovani tako, da pravzaprav »rastejo z otrokom«. Lahko jih po potrebi prilagajate po višini z nastavljivim naslonom za glavo in sediščem.

