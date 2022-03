Kako za vedno preprečiti smrad iz pralnega stroja

Zgodi se, da vas iz pralnega stroja pozdravi neprijeten vonj, ki se lahko prenese tudi na oblačila. Celo če napravo uporabljate pravilno, kar pomeni, da jo vedno, ko konča delo, hitro izpraznite, in kadar počiva, ne zapirate njenih vrat, se lahko pojavi smrad, ki je posledica oblog umazanije, ostankov detergenta, vlažnega okolja in delovanja bakterij ter glivic. Zato je dobro poznati način, s katerim ga lahko preženete.

Kis in jedilna soda

Učinkovita je uporaba jedilne sode in alkoholnega kisa. Oboje dodajte v boben stroja in praznega poženite na programu 90 stopinj Celzija. Počakajte, da opere ves cikel, nato ga odprite, obrišite gumo na vratih in pustite, da se posuši.

Ustna vodica

Obstaja še en, manj znan, a prav tako učinkovit način za odpravljanje smradu v bobnu stroja, ki vključuje uporabo ustne vodice. Ta osveži napravo, odpravi pa tudi bakterije, ki so največkrat krive za njen neprijetni vonj.

Kako jo uporabiti?

Pol skodelice ustne vodice nalijte v del dozirne posode, ki je namenjena pralnemu prašku. Nato stroj vključite na programu za hitro pranje. Dovolj je, da ciklus pranja traja 15 do 30 minut. Tako bo odstranjena tudi druga nečistoča v bobnu in ceveh.

In ne pozabite: tudi po tem postopku ne zapirajte vrat praznega stroja.