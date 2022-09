Kako z listov rastlin pravilno obrisati prah

Lončnice za uspešno in zdravo rast potrebujejo primerno nego. A to ne vključuje le zalivanja in presajanja. Obstaja še eno nepogrešljivo opravilo: brisanje prahu z njihovih listov.

To je zlasti pomembno v hladnejšem delu leta, ko so dnevi krajši. Le čisti listi lahko namreč tisto malo svetlobe, ki je dobijo, izkoristijo in rastline tako lepše uspevajo.

Kako z listov odstranjevati prah?

Vzemite nekoliko vlažno krpo iz mikrovlaken ali na roke nadenite rokavice za brisanje prahu ter obrišite vsak list posebej tako z zgornje strani kot s spodnje.

Med brisanjem prahu temeljito preglejte rastlino in se prepričajte, da na njej ni škodljivcev ali bolezni. Če jih opazite, pravilno ukrepajte.