Kako vzgojiti zdrave paradižnike

Vedno sadimo močne in zdrave sadike

Danes je paradižnik najbolj razširjena vrtnina na svetu. Pestrost oblik plodov in barvnih odtenkov paradižnika je navdušujoča! Da o okusu in uporabnosti sploh ne govorimo. Zato v svoj vrt, v dvignjeno gredo ali v velika korita na terasah in balkonih sejemo in sadimo veliko različnih paradižnikov.Sadike morajo biti zdrave in primerne velikosti. Pretegnjene sadike ali sadike z dolgim steblom posadimo globlje ali kar položno, saj ima paradižnik to zmožnost, da požene korenine tudi iz zakopanega stebla, s čimer povečamo koreninski sistem. Ob sajenju zalijemo s tekočim organskim gnojilom Bio Plantella Vita, ki vsebuje biostimulante v obliki aminokislin, za boljšo ukoreninjenost in zmanjšanje šoka ob presajanju.Izbiramo odporne sorte, ki so večinoma hibridi, in češnjeve paradižnike, predvsem sejančke (tisti, ki so se sami zasejali). Odpornost proti boleznim pomeni le zmanjšano možnost za okužbo, ne imunosti na bolezen.Več o tem si preberite TUKAJ. Naročnik oglasnega sporočila je Unichem