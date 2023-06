Kako vrtičkati z otroki: sodeluje naj že pri izbiri semena

Vedno manj malčkov, še posebno tistih, ki živijo v mestnih središčih, ve, od kod na mizo pride hrana, in ne, to ni trgovina, tudi tja jo mora nekdo pripeljati, še prej pa morata zelenjava in sadje nekje zrasti. Da bi jih naučili spoštovanja hrane ter tistih, ki jo pridelujejo, jih vključimo v vrtnarski projekt.

Če imamo vrtiček ali visoko gredo, jim odstopimo košček zemlje. FOTO: Lolostock, Getty Images

Tako bodo spoznali, kako gojimo zelenjavo, kako dolgo traja, da nekaj zraste, in koliko truda je za to potrebnega. Vrtnarjenje jih lahko tudi povsem prevzame in nekega dne bodo sposobni sami poskrbeti zase ter pridelati okusno in ekološko zelenjavo. Življenje v stolpnici ali stanovanju brez balkona naj ne bo ovira, za mali otroški vrtiček pravzaprav kaj več od cvetličnega lončka niti ne potrebujemo, le ustrezno rastlino je treba izbrati.

Strašno napeto in zabavno je opazovati, kako rastejo. FOTO: Tgordievskaya, Getty Images

Otrok naj sodeluje že pri izbiri semena, saj bo tako z večjim veseljem skrbel za rastlinico. Lahko mu pomagamo zgolj z nasveti, naj denimo izbere nekaj, kar ima zelo rad, ali nekaj, česar nikakor ne mara. Morda se slednje spremeni s ponosom, da je pridelek samo njegov. Če imamo na voljo zaplato zemlje ali visoko gredo, otroku odstopimo manjši delček in ga spremenimo v gredico, z njegovo pomočjo, seveda. Zemljo je treba prekopati, opleti in označiti meje gredice. Ker je zunaj še prehladno, bomo semena najprej posejali v lončke in jih postavili na toplo. Uporabimo kakovosten substrat, otrok ga naj dobro poškropi z vodo.

Vsak dan

Zdaj je na vrsti najbolj razburljivi del, ko je treba vsak dan pogledati, ali je že kaj pokukalo iz zemlje, redno jo škropimo z vodo. Ko bodo rastlinice pogledale na plan, počakamo, da se jim razvijejo klični listi, in jih prestavimo na hladnejše in bolj svetlo mesto. Tudi zdaj jih je treba vsak dan opazovati, saj bo kmalu čas, da vsako presadimo v svoj lonček. Ker otroci tovrstnega početja še ne obvladajo, na začetku posejemo veliko semen, tako ne bo večje škode, če bodo med presajanjem uničili več rastlin. Skupaj z otrokom nato poiščimo informacije, kako za rastlino skrbeti, kako pogosto jo je treba zalivati in kdaj jo lahko presadimo na prosto.