Kako urediti utiliti

Nekoč je bila ob kuhinji špajza – hladen prostor, kjer so bila shranjena živila in gospodinjski pripomočki. Danes ji pravimo shramba. V sodobnih hišah in večjih stanovanjih se načrtuje tudi tovrsten prostor, a velikokrat funkcijo nekdanje špajze v novih kuhinjah opravljajo visoke shranjevalne omare. Tam je dovolj prostora za shranjevanje majhnih gospodinjskih aparatov in pripomočkov kot tudi živil, ki jih imamo na zalogi.