Kako uporabiti vodo, v kateri se je kuhal krompir

Krompir je pogosto na naših mizah in velikokrat ga kuhate. Olupljenega ali celega, vodo, v kateri so se kuhali gomolji, praviloma zlijete stran. Kar pa je škoda, saj jo lahko koristno uporabite. Kajti v njej so hranljive snovi, ki koristijo tako našemu telesu kot tudi rastlinam. Dobrodošla je kot sestavina za juhe, prikuhe in omake, z njo pa je boljši tudi kruh.

Poglejte torej štiri odlične načine uporabe krompirjeve vode: