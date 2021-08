Kako uporabiti pokošeno travo

Eden od korakov do urejene okolice doma je redna košnje zelenice. Kaj pa po tem, ko kosilnica utihne, storite s travo? Če ne veste, kaj bi z njo, ponujamo štiri odlične ideje. Pustite jo na travniku S kosilnice odstranite zbirnik trave in pustite, da ta ostane na zelenici. Med razpadanjem bo delovala kot naravno gnojilo in bo zemljo nahranila s potrebnimi vitamini in minerali. Uporabite jo kot zastirko Pozor, v ta namen je priporočljiva le trava brez plevela in pred cvetenjem, sicer bo vaše gredice hitro prekril plevel. Čisto travo brez semen lahko brez skrbi uporabite kot zastirko na vrtu, ki bo vaše rastline zavarovala pred plevelom in sušo. Sestavina za gnojilo Veliko posodo do ene tretjine napolnite s travo in dodajte dve tretjini vode. Pustite teden dni in tekočino nato uporabite kot odlično gnojilo za zelenjavne in okrasne rastline. Hrana za živali Pokošena trava je odlična poslastica za domače živali, pa naj boo to goske, kokoši, zajčki, hrčki, morski prašički in drugi, ki vam lepšajo dneve.

