Kako svojo teraso obraniti pred radovednimi pogledi

Vaše zaveznice so tudi vzpenjave vrtnice. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Dekorativni paneli, premične stene, so priljubljena rešitev oblikovalcev, zlasti pridejo prav v manjših vrtovih.

Če se vam zdi, da ste na svojem vrtu ali terasi izpostavljeni pogledom mimoidočih, ali če bi se preprosto radi odeli v zelenje, za to obstaja veliko rešitev, ki so odvisne od tega, kaj bi radi dosegli, pretehtati pa je dobro tako enoletne kot stalne različice. In ko govorimo o vrtu, je dobro izbrati kotiček, ki ga želimo skriti, to bo laže in ceneje, kot če bi želeli v zasebnega spremeniti ves vrt.Zasebnost na vrtu ali terasi dosežemo z zeleno pregrado. Posadimo lahko visoko travo, ki bo prepuščala dovolj svetlobe in sonca, a obenem skrivala pred pogledi firbcev. Travo lahko posadimo tudi v okrasne lonce, ki jih postavimo tesno drugega ob drugega, in tako ustvarjamo prostor, ki smo ga namenili sedenju, poležavanju, sproščanju. Če imate dovolj prostora, je idealna rešitev (zimzelena) živa meja, v kateri bodo lahko dom poiskale različne živalce.Omislite si lahko tiso, ki bo gosto pregrado ustvarjala vse leto, lovorikovec ali navadni gaber. Zimzelena živa meja ni le videti dobro, obenem bo ublažila hrup s ceste, res pa je, da jo bo treba obrezovati. Pri tem je treba paziti, da je pri vrhu nekoliko ožja kot spodaj. Če imate okoli vrta ograjo, ustvarite nad njo visoko zelenopregrado s posebej obrezanimi drevesi, kar bo dalo vrtu pridih elegance.Vedno je dobro videti bambus, a je pri tej hitro rastoči tropski rastlini potrebna previdnost: korenine se hitro (vodoravno) razraščajo, zato ga raje kot v zemljo sadimo v kovinska korita. Tako mu onemogočimo nenadzorovano razraščanje, zeleno pregrado pa bo vseeno ustvaril.Tudi vzpenjavke nas bodo ravno prav skrile, zanje pa seveda potrebujemo ogrodje, po katerem se bodo vzpenjale. Postavimo lahko leseno strukturo, tudi mrežo, po kateri se bo rastlina prosto ovijala.Izbiramo lahko med številnimi rastlinami, tudi zimzelenimi, ki zagotavljajo celoletno zaščito, obenem pa bomo uživali v barvitih cvetovih, na primer klematisa. Posadite lahko tudi vzpenjave dišeče vrtnice za še posebno romantične večere v dvoje, na primer vrtnico compassion s cvetovi lososove barve, ki je odporna proti zmrzali. Dišita tudi kovačnik in glicinija, slednjo posadimo ob zares močno oporo.Če nočete čakati leta, da bodo rastline zrasle, lahko sežete po dekorativnih panelih, premičnih stenah, ki so priljubljena rešitev oblikovalcev, zlasti dobro delujejo v manjših vrtovih, lahko imajo tudi vzorce za dramatični učinek. Navpični leseni zasloni ustvarjajo arhitekturne silhuete, za ruralni vtis se priporočajo pregrade iz vrbovih vej.Najboljše je, da lahko pregrado sestavite sami in tako porabite na primer stara odslužena vrata ali pa palete, ki jih prebarvate, potem pa preprosto sestavite z žeblji in kladivom. Vedno priljubljene so pergole, ki ne bodo poskrbele le za zasebnost, ampak bodo v vrt vnesle dinamičnost.Urbani vrtovi ali terase potrebujejo drugačen pristop. Najprej ugotovite, pred čim bi se radi zaščitili oziroma česa nočete gledati. Zasebnost ponuja mešanica (nizkih) dreves in grmičevja. Posadite več različnih dreves, listopadnih in zimzelenih, ter dodajte nekaj vrst grmičevja in trajnic za piko na i. S pergolo na primer boste podaljšali dnevno sobo, obenem pa boste lahko obesili svetila ter lončke z rožami. Na balkonu pergole ne moremo postaviti, a še vedno imamo na voljo dovolj možnosti, da postane skrita oaza, obrasla z rastlinami.Za vzpenjavke bodo najboljše mreže in žice, ki ne zavzamejo veliko prostora, jih pa moramo dobro pritrditi, da jih je ne bo podrl že malce močnejši veter. Mreže lahko prekrivajo celo steno ali le njen del, pritrdimo jih v večje korito, v katerem rastejo rastline, ali na ograjo, ki jo lahko oblečemo tudi v bambus. Tudi ograja, če je dovolj transparentna, lahko daje oporo rastlinam.