Kako sušiti perilo? Je boljša vrv ali stroj?

Velika prednost sušenja perila na zraku

Ni ga priporočljivo obesiti zunaj

Mnogi so prepričani, da ima na zraku posušeno prijetnejši in čistejši vonj. FOTO: Vadimguzhva/Getty Images

Suh zrak, veter in topli sončni žarki so kot nalašč za sušenje perila na prostem. Tudi mnogi, ki imajo doma sušilni stroj, poleti perilo raje obesijo ven, saj da ima posušeno na zraku prijetnejši vonj, tudi na otip naj bi bilo drugačno. Vsaka vrsta sušenja pa ima seveda prednosti in slabosti. Sušilni stroji se odlično obnesejo v krajih, kjer je med letom manj sončnih dni, kjer so temperature nižje, vlaga pa višja. Tudi v mestih, še posebno ob prometnih cestah, kjer je večja onesnaženost, perila ni najbolj priporočljivo sušiti zunaj, saj ga bosta prah in smog umazala.Zelo neugodno je lahko sušenje na prostem tudi za alergike, še posebno tiste, ki imajo alergijo na cvetni prah. Tega je v toplih mesecih, sploh spomladi, v zraku ogromno in delci se hitro oprimejo vlaken ter tam tudi ostanejo. To velja predvsem za območja ob gozdovih in travnikih. Če ste med tistimi, ki začno neustavljivo kihati in kašljati, ko oblečejo pravkar oprana in na zraku posušena oblačila, zato, preden zamenjate detergent ali mehčalec, preglejte okolico. Če opazite lesko in druge rastline, ki so močni alergeni, je bolje, da oblačil ne sušite več na prostem, vsaj dokler se cvetenje ne umiri. Velika prednost sušenja perila na zraku pa je dejstvo, da imajo sončni žarki enake učinke kot razkužilo. Ultravijolična svetloba namreč poškoduje DNK bakterij in drugih mikroorganizmov, nekatere celo ubije ali vsaj prepreči njihovo razmnoževanje. Tisti, ki so prepričani, da perilo, posušeno na soncu, lepše diši, zato ne živijo v zmoti, saj se tako še dodatno razkuži.Na drugi strani prav ta lastnost sončne svetlobe oblačilom lahko tudi škoduje, saj bodo barve na neposredni svetlobi hitro obledele, v res hudi pripeki se bodo poškodovala tudi vlakna. Bo pa belo perilo postalo bolj belo. Barvna oblačila zunaj zato vedno sušimo v senci, zjutraj ali pozno popoldan jih lahko premaknemo na svetlobo, pa še takrat je dobro, da jih za vsak primer obrnemo tako, da bo na udaru svetlobe notranja stran. Sušenje perila na zraku ima še eno nezanemarljivo prednost – skoraj zastonj je. Kupiti je treba le stojalo, pogosto pa je dovolj že povoskana ali plastificirana vrv, če jo le imamo kam napeljati, prav tako takšno sušenje v nasprotju s strojnim ne porabi prav nič elektrike. Ob tem velja omeniti, da imamo v Sloveniji veliko srečo, da si lahko vrvi za sušenje prosto napeljemo na balkone in terase, marsikje, denimo v mnogo britanskih mestih ter ameriških zveznih državah, je to namreč prepovedano, češ da kvari videz soseske.Seveda pa imajo prednosti tudi sušilni stroji. Tako bo perilo hitreje suho, še posebno v hladnih in deževnih mesecih, tudi likati ga ni treba, ko ga vzamemo iz stroja. Kot že rečeno bodo sušilnega stroja najbolj veseli alergiki, ljudje brez primernega prostora za sušenje na prostem in tisti, ki živijo ob prometnih cestah. Mnogi se za sušilni stroj kljub temu raje ne odločijo, saj vanj ne smemo dati vseh vrst tkanin, volna denimo se bo v njem povsem uničila, prav tako obstaja nevarnost, da se bo kakšen kos hitro skrčil. Cene sušilnih strojev se gibljejo od dobrih tristo evrov do več kot tisočaka, izberemo pa ga glede na potrebe in razpoložljiv prostor.