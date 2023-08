Kako shranjujemo meto

Poprova in druge vrste mete so med najbolj znanimi zdravilnimi rastlinami, obožujemo pa jih zaradi osvežilnega vonja in prijetno spodbudnega okusa. Če meto na vrtu že obvladate, se ne sprašujete veliko, kako in kaj. Ščipate vršičke, jo režete, sušite ali osmukane listke zamrzujete. In če ne veste, kako in kdaj?

Več na deloindom.si.