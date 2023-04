Kako se znebiti smradu po zatohlem in starem v stanovanju: s tem se boste za vedno znebili težav

Prva stvar, ki jo opazite, ko vstopite v stanovanje, je vonj. Naj bo to vonj po hrani, osvežilcu zraka, zatohlosti ... Vonj po starem in zatohlem lahko negativno vpliva na udobje in vzdušje doma. Morda ga povzročajo kakšne stare, podedovane stvari, lahko pa je tudi posledica vonja, ki ga oddajajo starejši ljudje, ki težje skrbijo zase. Če je krivo slednje, je treba upoštevati nekaj naslednjih pravil.



Osebna higiena

Starejši ljudje ne morejo več skrbeti sami zase, kot so včasih. Zato morate poskrbeti, da se redno kopajo, umivajo zobe/protezo in redno hodijo na stranišče. Po petdesetem letu telo prav tako preneha proizvajati spolne hormone, kar vpliva na vonj kože.

Oblačila

Starejši ljudje več let nosijo isto garderobo. Morda še ni uničena, je pa vonj vpila kot goba. Zato jo je treba zamenjati, ne samo oprati. Starejši ljudje se težje držijo pravil čiščenja. Namesto operite in očistite garderobo, ki je še primerna, poskrbite pa tudi, da jo dovolj pogosto menjajo.

Hišni ljubljenčki

Hišni ljubljenčki prav tako spremenijo vonj v stanovanju. Če starejša oseba, ki živi sama doma, ne more poskrbeti zase, ne bo mogla poskrbeti niti za svoje hišne ljubljenčke.

Kako se znebiti vonja po starem v stanovanju?

Ne uporabljajte osvežilcev zraka. Poleg tega, da so škodljivi za ljudi, na dolgi rok ne bodo delovali.

Iz stanovanja vrzite vse smeti, pa tudi hrano s pretečenim rokom uporabe.

Stanovanje ali hišo prepleskajte, nedostopne dele hiše pa temeljito obrišite.

Če lahko, odnesite preproge iz hiše. Če to ni mogoče, jih temeljito očistite s sodo bikarbono.

Vsak dan dvignite rolete, odgrnite zavese in spustite sonce v hišo. Sončni žarki ubijajo patogene in plesen.

S čim čistiti stanovanje?

Beli kis

Dve žlici kisa zmešajte s kozarcem vode. V to namočite bombažno krpo in obrišite lesene elemente v hiši. Postopek ponavljajte vsak teden. Beli kis odstranjuje vonjave, razkužuje prostore in je praktičen za uporabo.

V hiši/stanovanju lahko postavite posode z limonino ali pomarančno lupino, uporabite soda bikarbono, kavna zrna, dišeče sveče. Vse te stvari uspešno ubijejo neprijetne vonjave.

Čiščenje oblazinjenega pohištva

Zmešajte žličko citronske kisline, dva kozarca vode, žlico kisa in eno žlico tekočega mila. Nastala bo pena, ki jo z bombažno krpo nanesete na oblazinjeno pohištvo. Malo zdrgnite in pustite, da se suši dve uri. Po tem pohištvo skrtačite in posesajte.

Še nekaj nasvetov za prijeten vonj v stanovanju

Hišo redno zračite. Če je mogoče, pustite okno vedno rahlo priprto.

Omislite si sobne rastline, prečistili bodo zrak.

Redno kuhajte. Kuhanje ubije vse druge vonjave, vonj po hrani pa ostane. Čeprav je po kuhanju potrebno prezračiti sobo.

V hišo prinesite svežo sivko ali rožmarin.

Vonj po starem lahko iz hiše odstranimo le s čiščenjem z naravnimi sredstvi. Redno čiščenje in zračenje prostora dela čudeže, poskusite.