Kako se znebiti neprijetnega vonja iz pralnega stroja

Zaradi spremenjenih pralnih navad, kot so redno pranje perila pri nizkih temperaturah, neustrezna pralna sredstva ali njihova prekomerna uporaba, se nečistoče, ki se nabirajo v pralnem stroju, vse težje izpirajo same. Ker se umazanija nalaga v notranjosti stroja, namesto da bi se izpirala, to privede do nastanka neprijetnih vonjav. Vzrok zanje so vodni kamen, maščobe, umazanija, plesen, bakterije in glivice, ki jim ustrezajo topla, temna in vlažna mesta, pa tudi ostanki pralnih sredstev in mehčalca.

Zaradi tega perilo, ki je sicer normalno oprano in posušeno, ob prvem stiku z vlago začne oddajati neprijeten vonj. Pojavi se občutek, da perilo ni dobro oprano, a pravi razlog so bakterije v pralnem stroju.

