Kako se zabavati za noč čarovnic - kljub ukrepom

Lastna ustvarjalnost

Noč čarovnic. FOTO: Getty Images/istockphoto

Maraton grozljivk

Domiselne buče. FOTO: Getty Images/istockphoto

Keltski praznik

Noč čarovnic, 31. oktober, je sicer res najbolj čarovniška noč v letu, a bo treba tudi nocoj spoštovati ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Tu ne bo v pomoč noben čarovniški napoj. Kljub temu pa poznavalci trdijo, da se bo mogoče dobro zabavati tudi ob upoštevanju omejitev.Komercialne dejavnosti ob noči bodo letos odpadle. Nekaj manj zadreg zaradi tega bodo imeli otroci in mladostniki, saj so v digitalnem mladinskem centru ljubljanskega javnega zavoda Mladi zmaji zanje pripravili ustvarjalni umetniški izziv na to temo, je za STA povedalaiz zavoda.Sicer pa se bo treba zanesti na lastno ustvarjalnost. Lahko se denimo spremenimo v dobrega duhca in na prijateljevem ali sosedovem pragu pustimo vrečko dobrot. Lahko doma pripravimo kviz o grozljivih filmih in knjigah ali organiziramo karaoke s strašnimi pesmimi v še strašnejših kostumih.Ljubitelji gravžastih jedi bodo lahko spekli brie mumijo iz koluta sira brie, ovitega v trakove listnatega testa, in s črnimi olivami za oči med njimi. Kdor pa prisega na motiv groba, bo lahko pripravil čokoladno pecivo in na košček peciva postavil vanilijev keks za nagrobnik. Tako k peki kot h krašenju stanovanja v slogu najstrašnejše noči v letu nam lahko pomagajo otroci.Zaradi vladnih ukrepov letos ne bo niti tradicionalnega maratona grozljivk v ljubljanskem Kinodvoru, kar pa še ne pomeni, da bo treba nocoj ostati brez njih. Maraton si namreč lahko pripravimo sami doma.Navdušencem nad statistiko pa so priskočili na pomoč v državnem statističnem uradu. Po njihovih navedbah se v Sloveniji 280 prebivalcev piše Strah, 258 Noč, sedem pa Trugar. Petim ženskam in 12 moškim je ime Krsta.Noč čarovnic ima svoj izvor v keltskem prazniku samhain. Kelti so ga praznovali 1. novembra, ki se začne po nekdanjih predstavah že s predvečerom. Verjeli so, da mrtvi na ta dan poslednjič pridejo v svet živih. Praznik je pri Angležih kasneje z nastopom krščanstva, ki so ga začeli prevzemati v 4. stoletju, prekril halloween, kar je skrajšana oblika za »all hallows' eve« oz. za predvečer dneva vseh svetnikov. Angleški izseljenci so ga prenesli v ZDA.