Kako se za vedno znebiti moljev

Nič ni hujšega, kot iz omare vzeti pulover in na njem opaziti luknjice, ki so jih povzročili nadležni molji.

Da se ta scenarij ne bi zgodil poglejte, kako preprečiti, da bi se v vaši omari naselile nadležne ličinke in kako, če je treba, iz nje molje pregnati.

V omaro le čista oblačila

Molji obožujejo umazane tkanine z ostanki znoja in druge nesnage.

Zato oblačila vedno, preden jih pospravite v omaro, operite ali, če to zahteva material, očistite kemično.

Redno čistite in sesajte omare ter njihovo okolico

Molji se radi zadržujejo v temnih, skritih kotičkih, zato vsaj dvakrat na leto izpraznite, temeljito posesajte in obrišite omare. Enako tudi vse kotičke okoli nje, kajti tudi na njih se velikokrat zadržujejo odrasle živali, še raje pa njihove ličinke.

Če imate sesalnik z vrečko, po sesanju to zavrzite, saj se v njej lahko zadržujejo jajčeca moljev, iz katerih bi se kasneje izlegle ličinke in bi znova napadle vaša oblačila.

Pozor pri naravnih materialih

Obleke iz volne, svile in drugih naravnih materialov, zlasti, če jih le redko nosite, pospravljaje v vrečke, v katere ne bo prišel zrak in se zato molji na njih ne bodo mogli namnožiti.

Pomoč ekstremnih temperatur

Če ste opazili, da je katero od oblačil napadeno in ga ne smete ali nimate časa prati, ga za nekaj ur položite v zamrzovalno skrinjo.

Nizke temperature bodo pomorile živali, ki v omari delajo škodo.

Uporabite repelente

Obstaja veliko sredstev, ki iz omare preženejo molje in preprečujejo, da bi se naselili v njej. Pri tem so lahko v pomoč tudi običajna mila ali eterična olja sivke, citroinele. Nekaj kapljic izbranega nakapljajte na vato in to položite v omaro.

Vonj bo pregnal molje oziroma preprečil, da bi napadli vaša oblačila.