Kako se Slovenci lotevamo nakupa in prodaje avtomobila?

Vabijo h glasovanju

Koronski učinki

Fijina raziskava EU Mobility Observatory je pokazala, da se je uporaba osebnih avtomobilov v zasebni lasti po marcu 2020 opazno povečala, in to tako na kratkih kot na dolgih vožnjah. Kar 74 odstotkov anketirancev je potrdilo, da so v letu za vsakodnevni prevoz uporabili avtomobil; 2019. je bilo takšnih 69 odstotkov. Okoli 40 odstotkov sodelujočih je povedalo, da lani ni šlo na poletne počitnice; leto prej je bilo takšnih le 20 odstotkov. Med tistimi, ki so šli na počitnice, pa jih je kar 84 odstotkov šlo z lastnim vozilom; 2019. je bilo takšnih samo 66 odstotkov. In od teh, ki so šli na počitnice, sta se le dva odstotka odpravila v nesosednje države ali na drugo celino; predlani jih je več meja prečkalo 18 odstotkov.

Cena, poreklo ali kilometri?

200.000

oziroma še več vozil pri nas na leto zamenja lastnika.

Slovenski trg rabljenih vozil je v povprečju kar trikrat večji od trga novih. To med drugim pomeni, da pri nas na leto lastnika zamenja več kot 200.000 rabljenih vozil. Nakup ali prodaja rabljenega avtomobila je za večino navadnih smrtnikov precejšen izziv, ki lahko skriva veliko pasti.Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so se zato lotili raziskave, v kateri želijo s pomočjo potencialnih in aktivnih kupcev ter prodajalcev rabljenih vozil ugotoviti odločilne dejavnike pri izbiri. Voznike in voznice pozivajo, naj na njihovi spletni strani amzs.si izpolnijo vprašalnik in jim zaupajo, kako se lotijo nakupa ali prodaje rabljenega vozila in kaj jim pri tem največ pomeni.Že tako pestro dogajanje na trgu rabljenih vozil je popestrila še epidemija koronavirusa, saj se je zaradi ukrepov, ki so med drugim ustavili javni promet, znova izkazalo, da avtomobil – še posebno pri nas – ostaja ključni člen osebne mobilnosti. Tudi drugje po Evropi so na trgu rabljenih vozil zaznali rast trgovanja, predvsem s starejšimi oziroma cenejšimi avtomobili.Raziskava AMZS o mobilnostnih navadah Slovencev je potrdila, da si pri nas ljudje svoj vsakdanjik težko predstavljajo brez uporabe avtomobila. Raziskava EU Mobility Observatory, ki jo je v sodelovanju z osmimi evropskimi avtomobilskimi klubi izvedla mednarodna avtomobilistična zveza FIA Regija I, pa je pokazala, da se je uporaba osebnih avtomobilov v zasebni lasti po marcu 2020 bistveno povečala.»Voznice in voznike vabimo, naj nam pomagajo najti odgovore na vprašanja, kako se lotevajo trga rabljenih vozil, komu najbolj zaupajo oziroma kaj upoštevajo pri prodaji ali nakupu rabljenega vozila, kaj jim največ pomeni – poreklo, prevoženi kilometri, cena, oprema ali kaj drugega,« namen raziskave predstavi, vodja področja za varno mobilnost pri AMZS.Anketa, ki bo reševalcem vzela približno tri minute časa, bo odprta do vključno 8. marca 2021, rezultati pa bodo predstavljeni v aprilski številki AMZS Motorevije, ki bo izšla konec marca.