Kako se odkrižati nadležnih moljev

Živila spravimo v neprodušno zaprto stekleno, plastično ali kovinsko embalažo. FOTO: Valeriy_g/Getty Images

Odrasli primerki tkanin ne bodo poškodovali, nevarne so njihove gosenice. FOTO: Tomasz Klejdysz/getty Images

Molji so v najboljšem primeru nadležni, v najslabšem nas lahko stanejo garderobo in ozimnico. V stanovanju se lahko pojavita dve vrsti, kuhinjski in tekstilni, če jih opazimo letati naokoli, pa to ne pomeni, da slabo skrbimo za dom in premalo oziroma preredko čistimo in pospravljamo, temveč da smo imeli pač nesrečo in smo živalce od nekod prinesli domov.Živila se lahko z njimi okužijo že takoj na začetku predelovalne verige ali pozneje v skladišču ali trgovini, poleti pa lahko priletijo tudi skozi odprta okna ali vrata. Kuhinjski se, kot pove že njihovo ime, zadržujejo v kuhinji in shrambi, lahko tudi v kleti, povsod, kjer hranimo živila. Odrasli molji sami po sebi ne povzročajo škode, saj se ne hranijo, škodo povzročajo gosenice, ki se razvijejo iz jajčec, ki jih molji izležejo na embalažo ali določene vrste hrane, običajno so to moka, žita in žitni izdelki, testenine, orehi in drugi oreščki, najdemo jih tudi v suhem sadju, kakavu, začimbah, čajih, celo piškotih in čokoladi.Ko jih opazimo, je treba nemudoma pregledati vsa suha živila, predvsem tista, katerih embalažo smo že odprli. Če v kateri opazimo ličinke, zapredke ali odrasle živali, vse skupaj zavržemo, odrasle molje pa polovimo, sicer bodo kmalu okužili čisto vsa živila. Da bi se zagotovo znebili vseh ličink in odraslih moljev, omarice in predale oziroma shrambo temeljito posesamo in obrišemo s krpo, ki smo jo namočili v mešanico kisa in tople vode v razmerju 1 : 1, še bolj pa bo mešanica učinkovita, če ji dodamo nekaj kapljic eteričnega olja poprove mete. Slednje kuhinjskim moljem namreč močno smrdi. Da bi jih odvrnili od živil, si lahko v omaricah omislimo obešanko z vonjem poprove mete. Ko vse temeljito očistimo in obrišemo, je dobro nekaj dni, če je mogoče tudi tednov, počakati, preden reči znova zložimo na police. V tem času pozorno opazujemo, ali bo od kod še vedno priletel kakšen molj. V prihodnje poskrbimo, da živila ustrezno shranjujemo, najbolje v neprodušno zaprte plastične, steklene ali kovinske posode.Tudi tekstilni molji, ko odrastejo, niso škodljivi, bodo pa tkanine požrle njihove gosenice. Najraje imajo materiale, ki vsebujejo beljakovine, denimo volno, perje, svilo, usnje, krzno, pa tudi sintetična vlakna. Gosenice napadajo tudi tkanine, na katerih so sledi znoja, urina, krvi in ostanki hrane, zato je še bolj pomembno, da oblačila, preden jih po sezoni spravimo, operemo. Če v omari opazimo molja, ne moremo kar zavreči vseh oblačil, kot to storimo z živili, zato je preventiva še pomembnejša. Oblačila, ki so jih gosenice naluknjale, zavržemo, omaro izpraznimo in vsak kos natančno pregledamo, nato pa vse operemo. Omaro posesamo, še posebno smo pozorni na oddaljene kote, in obrišemo z mešanico kisa in vode, ki ji lahko dodamo nekaj kapljic eteričnega olja sivke. Preden vse zložimo nazaj, nekaj dni počakamo in se prepričamo, da smo se moljev res znebili, v prihodnje pa skrbimo, da omaro redno zračimo in vanjo oblačil ne tlačimo. Gosenice imajo namreč najraje topla, vlažna in neprezračena mesta. Vsake toliko je priporočljivo prezračiti tudi posamezne kose oblačil, v omaro pa postavimo šopek sivkinih cvetov, kos mila z vonjem po sivki ali kaj drugega.