Kako se lahko zaščitite pred požarom v bloku? Te napotke morate poznati

Nedavno se je v Ljubljani zgodil hud požar v enem izmed stanovanjskih blokov v Novih Jaršah. V njem naj bi sicer že sedmič zagorelo. Takšnim požarom v blokih se je težko popolnoma izogniti, lahko pa ljudje zelo pripomoremo k temu, da se zgodijo redkeje, in ko se, da so njihove posledice čim manjše. Obrnili smo se Komisijo za preventivo Gasilske zveze Ljubljana, kjer so dali veliko uporabnih napotkov za prebivalce blokov. Dobro je, da jih ti upoštevajo, saj lahko zelo pripomorejo k manjši pojavnosti požarov v blokih in manjšim posledicam.

Poskrbljeno mora biti za dostopnost poti za gasilska vozila

Kot so nam zaupali, lahko stanovalci blokov sami marsikaj naredijo, da bi izboljšali požarno varnost. Za nekatere stvari se lahko obrnejo tudi na upravnika. Namestijo lahko dimne javljalnike v spalne prostore in dnevne sobe, požarne odeje v kuhinje, požarna vrata in individualne avtomatske sisteme za gašenje. Priporočljivo je, da pazljivo ravnajo z napravami, ki jih napajajo li-ionske baterije (poškodovane in prepolne lahko zagorijo).

Poskrbijo naj, da hodniki v bloku niso slabo prehodni, da zasilni izhodi iz objektov niso založeni in zaklenjeni, da hidratne omarice in gasilniki niso založeni in poškodovani, da ne hranijo večjih količin gorljivih snovi v garažah, kletnih prostorih ter na balkonih. Poskrbeti morajo za dostopnost poti za gasilska vozila ter za prostor ob objektu.

Nemalo požarov se zgodi ponoči. FOTO: Tadej Regent/delo Regent Tadej

»Stanovalci lahko v prvi vrsti zelo veliko naredijo sami. Za svetovanje in pomoč se lahko obračajo na lokalne gasilce, ki jim lahko pomagajo in svetujejo. Vedno se lahko obrnejo tudi na Komisijo za preventivo GZL,zlasti ob morebitnih dilemah. Stanovalci se premalo zavedajo pomena operativnega upravnika, ki je zadolžen, da upošteva zakone in uredbe zlasti, ko gre za vprašanje življenja ljudi. Nadzor nad operativnim upravnikom pa izvajajo stanovalci sami. Nekaj sosesk v Ljubljani zgledno sodeluje in izvaja določene ukrepe,« so nam dejali na Komisiji za preventivo GZL.

Po mnenju komisije je dobro, da stanovalci blokov pridobijo znanje za gašenje požarov. »V kolikor se da, naj stanovalci z gasilniki in priročnimi sredstvi požar poskušajo pogasiti sami. Za uporabo gasilnika so potrebna znanja in izkušnje, prav zato naj stanovalci izkoristijo vsakršno možnost za usposabljanje za gašenje požarov. Večstanovanjske stavbe z več kot 100 stanovalci morajo najmanj enkrat letno izvajati vajo evakuacije. Ob izvedbi vaje evakuacije naj se v sodelovanju z gasilci pregleda tudi prehodnost evakuacijskih poti, omogoča obnavljanje znanja za obstoječe stanovalce in spoznavanje z novimi, samozavest, izboljšave, opozarjanje na pomanjkljivosti in podobno,« so dejali.

Ne sme biti panike

Nekateri stanovalci blokov so bolj ogroženi v primeru požara kot drugi. »Reševanje prebivalcev blokov je lahko zelo zahtevno, predvsem tistih v višjih nadstropjih. Če zagori v kakšnem od spodnjih nadstropij, so stanovalci v višjih nadstropjih resnično brez velikih možnosti za varen umik iz stavbe, v kolikor v bloku ni urejena požarna varnost. Z urejeno požarno varnostjo mislimo predvsem urejene evakuacijske poti, dostope do objektov, opremljenost objekta z gasilniki, varnostno razsvetljavo in notranjimi hidranti, ločitev objekta v požarne sektorje ter namestitev naprav za odkrivanje požarov (v nekaterih primerih tudi gašenje požarov),« so dejali in dodali, da opažajo, da so okolice zgradb zaparkirane, še posebej v nočnem času, zaradi česar njihove enote težko oziroma sploh ne morejo priti blizu. To je velika težava, ki bi jo bilo treba rešiti.

Pomembno je, da imajo gasilci omogočen dostop do stanovanj. FOTO: Tejić Nebojša

Poudarjajo, da v primeru požara ne sme biti panike. »V primeru požara stanovalci ne smejo hiteti in ne smejo uporabljati dvigal. Skratka umirjena in hitra evakuacija, trkanje po vratih sosedov, poseben poudarek za pomoč oslabljenim in invalidom, zapiranje vrat in oken, mokre krpe pod vrata, a ne zaklepanje zaradi morebitnega vstopa gasilcev, neuporaba dvigal, uporaba zasilnih izhodov in stopnišč,« pravijo.