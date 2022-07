MIČNA

Kako ravnati, če vas mama nenehno kritizira, in kaj se v resnici skriva za njeno kritiko

Se vam zdi, da vaša mama nikdar ni zadovoljna z vami in se pogosto obregne ob vaše vedenje? Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako ravnati, če se vaši starši vmešavajo v vaše osebno življenje in to negativno vpliva na vaše duševno zdravje.