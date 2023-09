Kako pravilno sterilizirali kozarce

Tu je mesec, ko večina že dodobra razmišlja o ozimnici, vlaga in vkuhava različne darove narave ter jih spravlja v steklene kozarce.

Da bi vložene in vkuhane dobrote ohranile svežino in da se ozimnica ne bi pokvarila, je treba kozarce in pokrovčke sterilizirati. Le v povsem čistih bo ozimnica zdržala do naslednje sezone pridelka.

Kako pravilno sterilizirati kozarce?

Najprej z njih odstranite morebitne etikete.

Pomijte jih z detergentom za pomivanje posode in ih temeljito splaknite.

Počakajte, da z njih odteče večina odvečne vode in jih obrišite s krpo, ki ne pušča dlačic.

Segrejte pečico na 100 stopinj Celzija. Kozarce položite na pekač, obrnite jih narobe in segrevajte približno 20 minut.

Previdno jih vzemite iz pečice, obrnite in še vroče napolnite.

Pokrovčke, preden z njimi zaprete kozarce, pomijte, osušite in razkužite z alkoholom. Če niso povsem novi, se prepričajte, da res dobro tesnijo.

Dodaten nasvet

Nekateri pomivalni stroji imajo funkcijo sterilizacije. Če je vaš nima, kozarce v njem operite na temperaturi 70 stopinj Celzija in vroče napolnite z ozimnico.

Kozarce lahko sterilizirate tudi v mikrovalovki: v njej jih pri najvišji temperaturi segrevajte 30 do 45 sekund.