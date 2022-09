Kako pravilno shranjevati olivno, kokosovo, sončnično in druga olja

Ponudba olj, ki se uporabljajo pri pripravi jedi, je vse pestraejš in zagotovo imate tudi v vaši kuhinji nekaj različnih. Pa veste, kako jih je treba pravilno shranjevati? Poglejte nekaj splošnih in nekaj konkretnih napotkov. »Prvo pravilo, ki ga je treba upoštevati pri shranjevanju olj je, da ta nikoli ne bi smela biti denimo v omarici nad štedilnikom, saj je tam pretoplo. Najboljše mesto za shranjevanje ekstra deviškega, kikirikijevega in kokosovega olja je temno, hladno mesto, stran od neposredne sončne svetlobe,« pravi kuharski mojster Brian Malarkey.

Kako shranjevati olivno olje

Pri shranjevanju olivnega olja je treba upoštevati štiri ključne dejavnike: čas, temperaturo, kisik in svetlobo. Kisik lahko ob stalnem stiku poslabša kakovost, zato je pomembno, da je embalaža vedno tesno zaprta z dobro prilegajočim pokrovčkom. Olja je prav tako treba shranjevati na temnem hladnem mestu, najbolje v temno zeleni steklenici, kajti to steklo pomaga pri filtriranju UV-žarkov. Odprto steklenico olja porabite v enem, največ dveh mesecih.

Temperatura hranjenja olivnega olja ne bi smela preseči 18 stopinj Celzija.

Kokosovo olje

Kokosovo olje shranjujte v hermetično zaprti posodi na čim hladnejšem mestu in stran od svetlobe. Gre sicer za stabilno olje, bogato z nasičenimi maščobami, ki mu kot večini olj škodujejo stik z zrakom, visoke temperature in svetloba.

Olje žafranke in druga rastlinska olja

Olje žafranke zaradi svoje sestave tudi v hladilniku ohrani primerno teksturo, saj se ob nizkih temperaturah ne zgosti. Tam zdrži od pol leta do dveh let.

Kar zadeva druga rastlinska olja, sončnično, repično, avokadovo, za vse velja, da nanje znatno vpliva oksidacija, v manjši meri pa svetloba. Zato so ta olja običajno v prozorni embalaži, jih pa je treba po vsaki uporabi tesno zapreti in hraniti na hladnem mestu. Na visokih temperaturah in ob znatni izpostavljenosti zraku hitro izgubijo pravi okus.

Orehovo, lešnikovo olje

Vsa iz oreščkov iztisnjena olja so občutljiva za temperaturo in jih je treba shranjevati v hladilniku ali v najhladnejšem delu doma na temnem mestu. Ko stekleničko odprete, olje uporabite v najkrajšem možnem času, saj so zelo občutljiva in hitro pokvarljiva.