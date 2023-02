Kako pravilno prati puloverje

Imate kar nekaj puloverjev, ki so bili sprva mehki na otip ter prijetno topli, a po nekaj pranjih se je to spremenilo: material, iz katerega so izdelani, je postal trd in se je začel muckati.

Da se ta zgodba ne bi več ponovila poglejte, kako prati udobne zimske puloverje.

Uporabite pravi detergent

Ne glede na to, ali smete pulover prati strojno ali ga morate ročno, izbira detergenta je pomembna, kar pomeni, izberite takšnega, ki je prilagojen materialu, iz katerega je izdelan kos oblačila.

Volnene ali puloverje iz drugih puhastih materialov vedno perite z nežnimi preparati.

Previdno pri odstranjevanju madežev

Se zgodi, da na puloverju nastanejo madeži in te je treba odstraniti.

Ključno pri tem je, da izberete pravi način. Komercialni odstranjevalci madežev so velikokrat preagresivni in poškodujejo tkanine ter barve puloverja.

Zato se raje poslužujte naravnih pripomočkov, izbiro sredstva prilagodite materialu in ne pretiravajte z drgnjenjem.

Brez mehčalca

Ne glede na to, kako všeč vam je ideja, da bi puloverje zmehčali in odišavili z mehčalcem, ga raje ne uporabljate.

Ostanki mehčalca se namreč kopičijo v vlaknih in sčasoma je učinek tega sredstva ravno nasproten od pričakovanega.

Obračanje pred pranjem

Preden pulover položite v pralni stroj ali v lavor z vodo, ga obrnite narobe.

Tako se bodo vlakna med pranjem poškodovala v manjši meri in z zunanje strani bo pulover dlje mehak na otip.

Dodatno izpiranje

Če pulover perete v stroju, po končanem postopku zaženite cikel ponovnega izpiranja.

Med njim se bodo iz vlaken res odstranili vsi ostanki detergenta.

Preskočite sušilni stroj

Sušenje v sušilnem stroju je res priročno, a žal do puloverjev ne najbolj prijazno.

Te je bolje sušiti na zraku na ravni površini, da se oblačilo ne bi raztegnilo in bi dolgo ostalo mehko ter brez muck.