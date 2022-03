Kako pravilno operemo superge

Superge. Udobna obutev, ki vedno pride prav, pa naj gre za romantične sprehode, dolge pohode, nakupovanje ali ustvarjanje novih spominov. Zdaj, ko se mrzla zima poslavlja in se bodo topli čevlji počasi umaknili lažjim in primernejšim za toplejši del leta, bodo superge znova večkrat na nogah.

Najboljše je sušenje na zraku. FOTO: Joel Aguilar/Getty Images

Povsem normalno je, da se med tem, ko prihajajo v stik z umazanijo na tleh, umažejo. Kako jim povrniti čistočo? Jih lahko operemo v pralnem stroju? Odgovor na prvo žogo je: ja. Vendar je treba pri tem upoštevati nekaj malenkosti. Prva je material, iz katerega so izdelane. Usnjene superge ne spadajo v pralni stroj, saj se lahko usnje ob stiku z vodo ter pralnimi sredstvi poškoduje in obutev po pranju ni več udobna. Superge iz drugih materialov, denimo platna, najlona, bombaža in podobnega, pa je varno prati strojno.

Počasi in previdno

A tudi pri slednjih je dobro upoštevati nekaj pravil. Za pranje superg v stroju boste potrebovali zobno ščetko, prevleko za vzglavnik (ali vrečko za pranje občutljivega perila), po potrebi sredstvo za odstranjevanje madežev in detergent za pranje. Najprej odstranite vezalke in vložke. Oboje v vrečki za pranje občutljivega perila operite v pralnem stroju. Bele vezalke skupaj z belim perilom, vezalke temne barve in vložke lahko brez skrbi operete skupaj s čevlji, ki jim pripadajo.

Ne sušimo jih na soncu, da ne bi nastali rumeni madeži.

Potem s ščetko z obutve odstranite višek umazanije. Zlasti s podplatov. Lahko si pomagate z malo vode. Če so madeži trdovratnejši, jih natrite s sredstvom proti njim. Pomagate si lahko s katerim od domačih čistil, denimo alkoholnim kisom. Vanj namočite krpo in nežno očistite obutev. Primerna je tudi soda bikarbona. Iz nje in vode pripravite pasto, z njo natrite madež, počakajte kakšno uro, pasto odstranite in superge operite v stroju. Če so na njih mastni madeži, jih pred pranjem v stroju natrite z detergentom za pomivanje posode, lahko jih nekoliko zdrgnete z ščetko. Tako pripravljene položite v vrečko za občutljivo perilo (na voljo so tudi posebne vrečke za pranje superg) ali v prevleko za vzglavnik, jo dobro zaprite in vse skupaj vrzite v pralni stroj. Dodajte še dve brisači: z njima boste boste preprečili, da bi superge udarjale ob boben in druge dele pralnega stroja, ter boste prikrajšani za ropot, prav tako se bo obutev med pranjem manj poškodovala.

Umazanijo odstranite s ščetko. FOTO: Sersol/Getty Images

Kaj pa temperatura?

Za pranje tovrstne obutve v pralnem stroju vedno izberite program za občutljivo perilo, pri katerem temperatura vode ne presega 30 stopinj Celzija. V vsakem primeru izklopite ožemanje, saj bi lahko hitri vrtljaji poškodovali superge. Po pranju čevlje res dobro posušite. To bo trajalo dan ali dva, zato je potrpežljivost vsekakor na mestu.

Najbolje jih je prati v posebni vrečki ali prevleki za vzglavnik. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Superg ni priporočljivo sušiti v sušilnem stroju in ne preblizu viru toplote, saj se lahko poškoduje lepilo. Najbolje jih je posušiti na zraku, ne na neposrednem soncu, da na njih ne bi nastali rumeni madeži.