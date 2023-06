Kako poskrbeti, da bodo otroci v vodi varni?

Poletje nas razvaja z visokimi temperaturami, naravna kopališča in bazenski kompleksi so od konca minulega tedna, ko so šolarji in dijaki že zapustili šolske klopi, natrpani. Vodne radosti pritegujejo predvsem najmlajše, in čeprav je jasno, da je plavanje zdrava športna disciplina in da vsakomur prinaša številne koristi, pri otrocih, ki tako radi čofotajo, a vseh pasti vode še ne zmorejo prepoznati, velja ravnati skrajno previdno. Tudi pri plavalcih! Da bodo počitnice kar se da prijetne in varne, so pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravili pomembna priporočila, ki jih velja jemati skrajno resno.

Pasti pod gladino

Otroke med igro v vodi ali ob njej ali med plavanjem ves čas pozorno opazujemo, tudi če imajo na voljo le napihljiv bazenček! Ves čas nam morajo biti na dosegu rok, nikoli jih ne puščamo v družbi sorojencev ali prijateljev, če to niso odgovorni odrasli in izkušeni plavalci ter posamezniki, ki bi znali dati prvo pomoč. Mobilni telefoni nam pogosto odvračajo pozornost od dogajanja v okolici, a to se nikakor ne sme zgoditi, ko smo odgovorni za otroka v vodi ali njeni bližini, prav tako je nedopustno takrat uživati alkohol! Otrok ne sme nikoli plavati sam, tudi če uporablja plavalne pripomočke, odrasli naj prav tako raje plavajo v družbi druge odrasle osebe, ki bo lahko ob morebitnih težavah priskočila na pomoč: tudi dober plavalec lahko zaide v težave!

Že je čas za vodne radosti, a pri tem ne pozabimo na previdnost! FOTO: Lumineimages/Getty Images

Plavalni tečaj je odlična zamisel že v zgodnjih letih, a kljub diplomi to še ne pomeni, da je povsem varen pred utopitvijo, zato jih vseskozi učimo o previdnostnih ukrepih. Ne pozabimo, da je voda ob obrežju jezera običajno plitka, nato pa se dno strmo spusti, zato lahko otrok hitro izgubi tla pod nogami, kar je lahko usodno, poleg tega je voda v naravnih kopališčih motnejša, kar pomeni, da se pod gladino lahko skrivajo pasti; denimo, otrok se lahko udari ob skalo ali se zaplete ob vejo in se tako ogrozi. Pred poškodbami se lahko obvarujemo s primerno kopalno obutvijo, tudi v morju. Skakanje v vodo je večini otrok največja zabava, a tega se je treba pravilno naučiti, poudarjajo na NIJZ: držimo se pravila, da mora biti voda, v katero skočimo, globoka vsaj dvakrat toliko, kot je oseba visoka, pri skakanju na glavo pa je nujno roki vedno iztegniti naprej, vsekakor pa je treba najprej skočiti na noge.

Na morju prežijo dodatne pasti, kot so zelo hitri vodni skuterji in druga plovila, zato otroke podučimo o vlogi boj in označenih plavalnih območij, izogibati se je treba tudi plavanja ob pomolih in skalah, saj nas lahko nenaden val zanese obnje. Pozanimamo se o morskih bitjih, ki nam lahko zagrenijo dopust z bodicami ali strupom ali nas opečejo, otroke pa podučimo, da ob morebitni nezgodi nemudoma poiščejo pomoč odraslega. Če se vreme nenadno poslabša, vodo takoj zapustimo.