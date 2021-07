Kako popestriti naš vrt ali balkon? Ne rabimo veliko denarja

Kamni bodo vnesli pridih Sredozemlja. FOTO: Hikesterson/getty Images

Čudovita posoda za cvetlice je denimo stara pnevmatika, ki jo lahko prej pobarvamo.

Četudi nam je cvetlični vrt, ki smo ga ustvarili, zelo všeč, se tu in tam vsakemu prikrade želja po spremembi. Ni nujno, da je velika, pogosto je dovolj osvežitev, kakšen nov detajl ali sadika, in veselje je neizmerno. K sreči lahko okrasne gredice popestrimo že za zelo malo denarja, potrebnih je le nekaj domišljije in ročnih spretnosti.Gredico z nizkimi grmički, še posebno iglastimi, pa tudi sivko in rožmarinom bodo lepo popestrili kamni in kamenčki ter ji dodali pridih Sredozemlja. Položimo jih ob rob gredice, drugega ob drugem, če so manjši, jih nasujemo več, večje skale pa postavimo tu in tam med rastline. Po želji dodamo zastirko iz lubja, in povsem bomo spremenili videz.Kamne, takšne pravilnih oblik in enakomerne barve, lahko seveda kupimo v vrtnarijah, to pride v poštev, če jih potrebujemo res veliko, sicer pa se odpravimo na izlet v naravo, ob reko ali na obalo, in pobrskajmo, zagotovo se bo našlo kaj primernega. Iz kamnov lahko ustvarimo tudi različne vzorce, jih zložimo v spiralo ali okrog debla.Najlepše pri tovrstni okrasitvi je, da jo lahko nenehno spreminjamo, saj kamni prosto ležijo na tleh. Zanimive zasaditve lahko ustvarimo tudi z uporabo mnogih odsluženih predmetov. Čudovita posoda za cvetlice je denimo stara pnevmatika, ki jo lahko prej še pobarvamo ali jih več naložimo drugo na drugo, nato je treba vanjo le še nasuti zemljo in zasaditi rastline. Položimo jo plosko na tla ali kam obesimo. V tem primeru bo površina za sajenje manjša.Uporabimo lahko staro samokolnico, večjo igračo tovornjak, ki so jo otroci prerasli, pa zalivalko, lesen sod, ptičjo kletko … z malo domišljije se lahko v vrtni okras oziroma cvetlični lonec spremeni skorajda kar koli, da ima le dovolj veliko odprtino, da bomo vanjo lahko zasadili rastline. Pri tem ne pozabimo, da kaktusi in sukulente potrebujejo bistveno manj zemlje kot preostale rastline, zato v manjše predmete raje nasadimo njih in ne mučimo tistih, ki bi bolje uspevale v globljih lončkih.Če se želimo obdati z zelenjem, pa imamo na voljo le balkon ali teraso, to ni nobena ovira, najti je treba le drugačen način, kako in kam razporediti rastline. Lahko jih zasadimo v lončke, ki jih potem obesimo pod strop ali na ograjo, ali uporabimo velike plastenke, ki bi jih sicer zavrgli. Po dolgem v plastenko izrežemo luknjo, jo napolnimo z zemljo in vanjo zasadimo cvetje ali dišavnice. Še prej na vsaki strani v plastenko izvrtamo manjšo luknjico, skozi katero bomo napeljali močno vrvico, da bomo lahko rastline obesili. Krasen nasad si ustvarimo tudi iz lesenih palet.Paleto položimo plosko na tla ter odstranimo drugo in četrto desko, da bo več prostora za rastline. Nato jo postavimo pokonci, v prostore, kamor bomo sadili, najprej položimo naluknjan polivinil, nanj nasujemo zemljo in posadimo rastline po želji. Tako lahko na balkonu ustvarimo denimo pravi zeliščni vrt, gojimo solato in preostale manjše vrste zelenjave ali pa si pričaramo cvetoči raj.