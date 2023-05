Kako pogosto peremo oblačila? Tu je odgovor

Oblačila in drug tekstil je treba redno prati, sicer se navzamejo neprijetnih vonjav, še posebno pomembno pa je, da čim hitreje odstranimo morebitne madeže, saj jih bo s časom težje odstraniti. A prepogosto pranje lahko tkanini škoduje, saj sredstva, še posebno bolj agresivna, poškodujejo vlakna, pa tudi sam proces pranja ni najbolj prijazen do tkanin, enako velja za sušenje, tako strojno kot na soncu.

Kis ali soda Večino tkanin je dovoljeno prati pri nižjih temperaturah, torej do 40 stopinj Celzija, kar ni dovolj, da bi uničili bakterije. Prepotena oblačila in tista, na katera bi bakterije lahko prišle s telesa, zato razkužimo s kisom ali sodo bikarbono, ki ju dodamo k prašku, ali pa jih posušimo na soncu, saj njegovi žarki prav tako učinkujejo protibakterijsko.

Pravilo, kako pogosto prati posamezne kose oblačil, ne obstaja, večinoma gre za osebno prepričanje in vzgojo. V večini razvitega sveta velja, da je spodnje perilo dobro oprati po vsaki uporabi, mnogi enako pravilo upoštevajo pri oblačilih, ki jih nosijo v postelji. Pred časom je denimo Američanka na družbenem omrežju sprožila val ogorčenja, ko je s svetom delila, da pižamo nosi več noči zapored, preden jo opere, tako so jo namreč naučili starši in tega se še vedno drži. Medtem ko so se mnogi z njo strinjali, se je skoraj enako število ljudi nad večkratno uporabo pižame zgražalo, češ da gre za nagnusno navado, četudi je avtorica posnetka pojasnila, da se vsak večer, preden pižamo obleče, oprha.

Kis deluje kot razkužilo tudi pri nizkih temperaturah. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan/Getty Images

»Naša prepričanja in navade glede higiene oblačil so v veliki meri socialne in kulturne narave, a ljudje s higieno pretiravajo. Govorim seveda o razvitem svetu, kjer imamo na dosegu roke pralne in sušilne stroje, vode pa v izobilju,« je za CNN povedal ameriški dermatolog Anthony Rossi, ki se mu večdnevno nošenje enega in istega oblačila ne zdi sporno, če sicer redno skrbimo za higieno. Z njim se strinja britanska mikrobiologinja Manal Mohammed: »Redno je treba prati oblačila, ki se dotikajo mest, na katerih se rade zadržujejo in razmnožujejo bakterije, ter prepotena oblačila, bakterije namreč obožujejo vlago. Drugo lahko počaka. Osebno zagovarjam večdnevno nošenje enih in istih kosov tudi iz povsem praktičnega vidika – tako si povzročamo manj stresa z izbiro vedno novih oblačil, saj za denimo dva dni vnaprej točno vemo, kaj bomo oblekli.«

Po vsaki uporabi operemo spodnje perilo, nogavice, športna oblačila ter tista z vidnimi madeži in neprijetnim vonjem.

Večina ljudi, običajnih smrtnikov, zdravstvenih delavcev in drugih strokovnjakov se sicer strinja, da bi bilo dobro po vsaki uporabi oprati spodnje perilo, nogavice, hlačne nogavice, legice in športna oblačila ter tista z vidnimi madeži in neprijetnim vonjem. Redno bi morali prati tudi vložke čevljev, ki jih s potenjem navlažimo in s tem pospešimo razmnoževanje bakterij, zato je priporočljivo imeti v zalogi nekaj pralnih vložkov, ki jih lahko vsakodnevno menjavamo. Če se ponoči ne potimo, je pižame in posteljnino dovolj prati enkrat tedensko, enako velja za oblačila, v katera se preoblečemo ob prihodu domov, brisače in kuhinjske krpe na tri dni, kavbojke po desetih nošenjih. Bunde in jakne običajno operemo ob koncu sezone in pred začetkom nove, enako velja za jakne in druga vrhnja oblačila iz bolj občutljivih materialov. Po vsaki uporabi v sladki vodi splaknemo kopalke, sicer bosta sol in klor vlakna poškodovala.

Tudi sončni žarki bodo perilo razkužili. FOTO: Remedios/Getty Images