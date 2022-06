Kako podaljšati svežino solate

Ste že naveličani tega, da vam solata v hladilniku hitro ovene? Ko domov iz vrta ali trgovine prinesete glavo hrustljave zelenjave in jo pospravite v hladilnik, so listi že naslednji dan so uveli in mehki ter sprašujete se, kako to preprečiti.

Rešitev je v bistvu dokaj preprosta. Vsakič, preden ostanke solate pospravite nazaj v hladilnik, jih dobro zaprite v plastično vrečko.

S tem boste preprečili, da bi do nežnih listkov prišel etilen, plin, ki ga največkrat oddaja sadje in pospešuje propadanje svežih plodov narave.

Ob tem upoštevajte še en nasvet: solato vedno pospravite v najhladnejši del hladilnika, torej v predal za zelenjavo. Tudi s tem boste njeno svežino podaljšali vsaj za nekaj dni, če že ne kar za cel teden.