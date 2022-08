Kako podaljšati svežino sočnih kumar

Kumare so nepogrešljiva poletna zelenjava in oplemenitijo marsikatero solato ali drugo jed, prijetno osvežijo, telesu zagotavljajo tekočino, ob tem pa še številne vitamine in minerale.

Vseeno je, ali jih kupujete na tržnici, v trgovini ali vam rastejo na vrtu, zagotovo vam bodo prav prišli triki, ki podaljšajo njihovo svežino v hladilniku.

Uporabna jedilna soda

Eden od njih vključuje jedilno sodo: cele kumare, preden jih pospravite v hladilnik, položite v plastično vrečko, v katero ste nasuli nekaj žličk jedilne sode.

Jedilna soda zaradi alkalne sestave prepreči, da bi se na olupku razvile plesni, zaradi katerih olupek težje zadržuje tekočino, plod pa se zato prej posuši ali zgnije. Na ta način lahko kumaram za več tednov podaljšate svežino.

Pomaga papirnata brisačka

Drugi način je naslednji: plodove zavijte v papirnato brisačko, tako zavite pa spravite v plastično vrečko. Brisačka bo vpila višek vlage in preprečila, da bi kumara zgnila. Vrečke ne zaprite povsem, saj tako spravljene kumare potrebujejo kroženje zraka.