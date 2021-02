Kako otroka spoznati s Francetom Prešernom?

Zgodbo o pesniku lahko dopolnite z izletom do njegovega najbližjega znamenja. FOTO: Jure Eržen

Norčije s Povodnim možem

Prešernove fige

Vsebino Prešernovih pesmi lahko uprizorite. FOTO: Getty Images

S spoznavanjemin osnov poezije bo otrok vzpostavil stik s kulturo, hkrati pa na zabaven način osvojil znanje, ki mu bo prišlo prav tudi v šoli.Z otroki, ki že znajo brati, se lahko igrate igro sestavljanja rim. Iz časopisa izrežite pare besed, ki se med seboj rimajo (npr. miza – Liza). Izrezke, da boste lahko igrali večkrat, prilepite na karton. Besede pomešane stresite na mizo, otrok naj išče pare, ki se rimajo. Igralec za vsak najdeni par dobi po eno točko/zvezdico. Če jih igra več, zmaga tisti, ki zbere več točk/zvezdic.Različico lahko naredite tudi po vzoru igre spomin. Izrežite kvadratke iz kartona in nanje nalepite pare besed, ki se rimajo. Kvadratke razpostavite po mizi. Stran, na kateri je napisana beseda, naj bo obrnjena navzdol. Vsak igralec lahko, ko je na vrsti, obrne po dva kvadratka. Če je našel kvadrat z besedama, ki se rimata, lahko par vzame in ga da na svoj kup. V nasprotnem primeru obrne odkrita kvadratka spet tako, da se ne vidi zapisa. Igro nadaljuje naslednji igralec.Povodni mož je Prešernova pesem, kije zanimiva in razumljiva tudi za manjše otroke, saj spominja na pravljico. Le kateri malček ne zastriže z ušesi, če v zgodbi nastopa nadnaravno vodno bitje, ki lepo dekle s plesom zvabi v vodne globine? Zgodbo o Urški, ki je zavračala snubce in ni hotela plesati z nikomer razen s povodnim možem, ki jo je nato odpeljal s seboj, je lahko odlična snov za uprizoritev domače gledališke igre, kar se še posebno dobro obnese, če imamo na voljo več kot enega malega igralca.Dodatna zabava je izdelava kostumov, ki jih lahko naredite kar iz vrečk. Povodnemu možu iz manjše vrečke, ki jo narežete na trakove, ustvarite dolge lase, Urški pa iz vreče, v katero izdolbete luknjo, naredite dolgo napihnjeno krilo, kakršna so nosile ženske v Prešernovem času. Za navdih lahko vzamete slikanico Povodni mož z ilustracijami. Knjiga, ki si jo lahko izposodite v knjižnici, je dobra izbira za predstavitev te pesmi otroku, saj jim bo zgodba zaradi slikovne opreme razumljiva tudi, če boste prebrali pesem v originalu. Za starejše bo zanimiva še Turjaška Rozamunda, ki se tudi dobi v obliki slikanice.Zgodbo o Prešernovem življenju povejte na zanimiv način, primeren otrokovi starosti. Zagotovo se jim bo zdelo zanimivo, da je moral še kot malček od doma v šolo in je prihajal domov le med počitnicami. Ne pozabite povedati, da je bil zelo priden učenec in se je zato vpisal v zlato knjigo. Čeprav je mama želela, da bi bil duhovnik, oče pa, da bi postal kmet, se je odločil študirati pravo. Zaljubil se je viz bogate meščanske družine, a ga ta ni marala. Nekaj najlepših pesmi je posvetil njej. Večini se bo zdelo zelo zabavno, da so ga otroci klicali dr. Fig, ker jim je podarjal suhe fige.Če otrok rad pomaga v kuhinji, se lahko lotite tudi izdelave Prešernovih kroglic. Pripravite skodelico suhih fig, ki ste jim odstranili peclje, skodelico zmletih mandljev, četrt skodelice kakava v prahu, četrt čajne žličke cimeta in ščepec soli. Fige zalijte z vročo vodo in namakajte približno 10 minut. Mandlje zmešajte s cimetom in soljo. Fige dajte v mešalnik in mešajte, da nastane testo. Dodajte mandlje in cimet in še enkrat dobro premešajte. Oblikujte kroglice. Postavite jih v hladilnik za pol ure, nato pa postrezite.