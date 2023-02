Kako opremiti veliko in kako majhno kuhinjo

Ne glede na to, kako radi kuhate in kako velika je vaša kuhinja, vsaka vsebuje osnovne elemente, brez katerih kuhinja ni kuhinja. V nadaljevanju vam dajemo nekaj idej, kako najbolj funkcionalno opremiti moderne kuhinje glede na razpoložljiv prostor.

Kaj mora imeti vsaka kuhinja, ne glede na velikost

Slogi kuhinj so različni, vendar imajo vse nekaj skupnega – elemente in gospodinjske aparate, zaradi katerih so sploh kuhinje. V skoraj vsaki kuhinji, ne glede na to, kako velika je, boste našli korito, štedilnik, napo, pečico, delovno površino, hladilnik in kuhinjske elemente, v katerih je shranjena posoda. Odvisno od velikosti in razpoložljivega prostora lahko v kuhinjo dodate še gospodinjske aparate in površine, ki niso esencialne, vendar bistveno olajšajo delo v kuhinji ter celoten prostor naredijo prijetnejši in funkcionalnejši. To so pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, kuhinjski otok, dodatne delovne površine, korito z odcejalnikom, številni kuhinjski elementi za shranjevanje, vitrine …

FOTO: Dom24

Kako opremiti majhno kuhinjo

Velikost kuhinje določamo predvsem po količini delovnih in shranjevalnih površin in majhne kuhinje imajo teh ravno dovolj. Ker nimamo veliko prostora, je opremljanje majhne kuhinje precejšen izziv. Najprej moramo na seznamu odkljukati vse nujno potrebne elemente. Pri tem je smiselno tudi razmisliti, kakšne površine potrebujemo.

Konkretno: če potrebujemo več delovne površine, jo lahko dobimo tako, da zmanjšamo kuhinjsko korito, se odpovemo vgrajenemu odcejevalniku ali štirim kuhalnim površinam in se zadovoljimo le z dvema. Pri majhnih kuhinjah je vsak centimeter dragocen, zato je pomembno, da čim bolj izkoristimo prostor, ki ga imamo na voljo. Dodatne shranjevalne površine lahko dobite z visokimi elementi, ki segajo do stropa, ali s funkcionalnimi rešitvami, na primer indukcijsko ali steklokeramično ploščo namesto plinskega štedilnika, za katerega plinska jeklenka zavzema dragoceni prostor.

FOTO: Dom24

Kako opremiti veliko kuhinjo

Pri opremljanju velike kuhinje je ob vsem razpoložljivem prostoru izziv predvsem ohranjanje funkcionalnosti. Čeprav nismo omejeni s prostorom, je ključno, da razmišljamo tako, da bo uporaba kuhinje čim bolj praktična in da bo vse pri roki.

Konkretno: če imate možnost, si omislite kuhinjski otok ali polotok, s katerim se oblikuje kuhinjski trikotnik oz. optimalni delovni prostor med koritom, štedilnikom in hladilnikom. Dopolnite ga lahko z visokimi barskimi stoli, površina na drugi strani pa vam služi kot miza za zajtrk, malico ali prostor za druženje med kuhanjem. Razvajajte se z veliko kuhalno površino in koritom z odcejevalnikom, male gospodinjske aparate pa odstranite z delovne površine in jih skrijte pred radovednimi očmi. Tako bo vaša moderna kuhinja dajala videz urejenosti in čistosti.

FOTO: Dom24

