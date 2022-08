Kako odstraniti madeže: nad smolo z alkoholom

Čas dopustov se bliža koncu, in preden bomo počitniško opremo spravili do naslednjega leta, jo je treba dobro pregledati, odstraniti morebitne madeže in oprati. Le tako bomo poskrbeli, da v mesecih neuporabe poletnih oblačil, obutve, igrač, opreme za kampiranje in za na plažo ne bodo napadli škodljivci, plesen in druge nadloge. Četudi se po prihodu domov ne želimo takoj vrniti v realnost, se je dela najbolje lotiti čim prej, še posebno če umazanije in trdovratnih madežev nismo odstranjevali sproti. Bolj ko se bodo zasušili, težje jih bo namreč odstraniti.

Smolo na oblačilih najprej zamrznemo, potem previdno odstranimo s topim predmetom.

Mivko lahko prinesemo domov v vseh mogočih oblačilih, torbah, čevljih, igračah in drugi opremi za na plažo. FOTO: Getty Images

Če smo med dopustom čas preživljali na peščeni plaži, mivko odstranimo s stvari, še preden jih prinesemo v stanovanje, sicer bomo imeli dela še več, tudi z oblačil jo dobro odstranimo, saj mivka pralnemu stroju ne dene dobro. Reči, ki smo jih imeli s seboj na plaži, dobro stresemo, gladke površine speremo, tkanine pa vsaj za deset minut namočimo v hladno vodo in nato na ravni površini in na zraku posušimo ter dobro otresemo, doma pa jih nato še enkrat otresemo in operemo kot običajno. Preden v pralni stroj zložimo še preostala oblačila, se prepričamo, da na njih ni ostankov blata, smole ali drugih madežev. Vse je treba namreč najprej kolikor se da odstraniti, šele nato jih operemo, sicer se lahko zgodi, da bo madež na tkanini ostal za večno. Najlažje je odstraniti blato. Počakamo, da se posuši, nato pa ga nežno postrgamo z oblačil ali obutve, najbolje s topim predmetom, plastično kartico ali topo stranjo jedilnega noža.

Najlažje je odstraniti blato, ko se posuši, ga nežno postrgamo z oblačil ali obutve.

Nekoliko težje se bomo rešili smole. Če jo opazimo takoj, ko se še ni strdila, bo šlo nekoliko lažje. V madež usmerimo topel zrak iz sušilnika za lase, pazimo, da ga držimo na primerni razdalji, da ne bomo poškodovali tkanine, ko se začne topiti, pa jo odstranimo s kosom vate, ki smo jo namočili v aceton, medicinski alkohol ali razkužilo, ki vsebuje alkohol. Žal lahko to varno storimo le pri svetlih, še bolje belih oblačilih, sicer lahko poškodujemo barvo. Z alkoholom ali acetonom odstranimo smolo tudi z avtomobila. Pri barvnih oblačilih uporabimo ravno nasprotno tehniko, in sicer smolo najprej zamrznemo. Oblačilo lahko za približno pol ure položimo v zamrzovalnik ali po madežu drgnemo s kocko ledu. Ko se smola strdi, jo previdno odstranimo s topim predmetom ter oblačilo operemo kot običajno. Enak postopek uporabimo, če jo želimo odstraniti s šotora ali spalne vreče, le da šotora ne peremo.

Oblačila temeljito pregledamo, ali so na njih neobičajni madeži. FOTO: Primagefactory/Getty Images

Po koncu sezone je treba poskrbeti tudi za kopalke in iz njih sprati ostanke soli in klora. Kopalk ni priporočljivo prati v pralnem stroju, raje jih namočimo v hladno ali mlačno vodo, ki smo ji dodali blag detergent ali kar šampon za lase, z roko nekajkrat premešamo, pustimo deset minut in temeljito speremo, nato jih nežno ovijemo v čisto in suho brisačo, ki bo posrkala nekaj vode, in jih posušimo na vodoravni površini v senci. Če drugače kot v pralnem stroju res ne gre, pa kopalke zapremo v mrežasto vrečko, da jih ne bo preveč premetavalo naokoli, dodamo lahko še nekaj brisač, ki bodo dodatno ublažile udarce ob boben, ter izberemo najbolj nežen program, najbolje tistega za ročno pranje.