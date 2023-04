Kako očistiti kuhinjsko napo?

Napa je del kuhinjske opreme, ki se ob pogosti uporabi močno umaže in bi jo morali redno, vsaj enkrat na mesec, temeljito očistiti.

Ker pa zaradi maščob in druge umazanije, ki se nabira na njenih filtrih in površini, naloga ni najbolj preprosta, se ji večina raje izogne in z njo odlaša, kar na koncu poslabša delovanje naprave.

Kako in s čim pa najbolj učinkovito očistiti napo? Tudi v tem primeru so dobrodošla naravna čistila.

Čiščenje filtra

Potrebujete:

Jedilno sodo, detergent za pomivanje posode, mehko ščetko, vrelo vodo.

Način:

Odstranite filter za večkratno uporabo. Lavor napolnite z vrelo vodo, vanjo zlijte dve žlici detergenta za pomivanje posode in enako količino jedilne sode.

Dobro premešajte in v mešanici namočite filter.

Namakajte ga vsaj pol ure, ob večji umazaniji lahko več ur. Detergent, soda in voda bodo zmehčali umazanijo, ki jo boste zlahka odstranili s ščetko.

Na koncu filter dobro splaknite in ga, šele ko bo povsem suh, namestite nazaj.

Zunanja površina nape

Umazanija se med kuhanjem nakopiči tudi na zunanjih površinah nape. Za čiščenje te potrebujete razmaščevalec v razpršilu, mehko ščetko in bombažno krpo

Postopek:

Z razmaščevalcem poškropite vse površine nape. Pustite ga učinkovati vsaj 15 minut.

Obrišite s krpo, dele, kjer je umazanija ostala, še enkrat poškropite in jih zdrgnite s krtačko.

Na koncu površino splaknite z običajno vodo in še enkrat temeljito obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Tudi razmaščevalec lahko iz naravnih sestavin izdelate doma:

Zmešajte 240 mililitrov alkoholnega kisa s 700 mililitri vode, 240 grami jedilne sode in 120 mililitri detergenta za posodo.

V tako izdelano čistilo pomočite čisto krpo, ga nanesite na površino in jo očistite s krpo.