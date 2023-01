Kako očistimo vzmetnico

Se še spomnite, kdaj ste nazadnje očistili vzmetnico? Vsaj dvakrat na leto bi se je morali lotiti globinsko, še bolje enkrat na tri mesece, svetujejo strokovnjaki. Ponoči se znojimo, na ležišču ostanejo tudi odmrle celice in prah, vse to pa sčasoma postane vidno – nastanejo rumenkasti madeži, tudi neprijeten vonj se lahko razvije. In ker v postelji preživimo najmanj sedem ur na dan, je dobro vzmetnico očistiti: s tem ne vzdržujemo le čistoče našega ležišča (in prijetnega vonja), tako bomo podaljšali njegovo življenjsko dobo in ga torej uporabljali dlje.

Prah bomo najlaže odstranili s sesanjem, enkrat na nekaj mesecev to storimo, pogosteje, če trpimo za alergijo, pršice imajo tako kot mi rade naše posteljo. Najprej odstranimo odeje in rjuho; z manjšim nastavkom, namenjenim za sesanje oblazinjenega pohištva, potegnemo po ležišču, naj bo tesno ob njem, da potegnemo prah izpod površine, a naj sesalna moč ne bo premočna. Posesamo vse stranice, tudi posteljni okvir. Vzmetnice ne sesamo z močnim sesalcem, saj lahko tako poškodujemo polnilo. Obenem je to priložnost, da vzmetnico obrnemo, kar priporoča večina proizvajalcev. Če imate parni stroj za oblačila, ga uporabite na vzmetnici: para bo obračunala s pršicami, ki se skrivajo blizu površine, jih uničila. Znova posesamo vzmetnico, da jih odstranimo. Če parnega stroja nimamo, si pomagamo z likalnikom in njegovo paro.

Odstranimo neprijetne vonjave

Soda bikarbona in eterično olje sta idealna kombinacija za odstranjevanje neprijetnega vonja. Nekaj žlic sode zmešamo z najljubšim vonjem, denimo sivko ali evkaliptom, premešamo in potresemo po ležišču, pustimo nekaj ur, potem posesamo. Soda bo nase potegnila neprijetne vonjave. Za odstranjevanje rumenkastih madežev pomešamo četrt skodelice vodikovega peroksida, žlico tekočega mila in žlico jedilne soli. Zmešamo, v mešanico namočimo mehko krpo in nanesemo na madež; ne drgnemo, da ga ne vtremo v vzmetnico; pustimo, da se osuši, in s suho krpo odstranimo morebitne ostanke zmesi. Obrišemo z mehko krpo, ki smo jo namočili v vodikov peroksid in dobro oželi, ter pustimo, da se povsem posuši.

Čiščenja se lotimo tudi z alkoholnim belim kisom, na madež najprej potresemo malo sode bikarbone, nanjo pa z razpršilko poškropimo kis in nemudoma se bo naredila pena; pustimo 15 minut, obrišemo z mehko krpo, ki smo jo namočili v topli vodi, ter pustimo, da se posuši; potem skrtačimo z mehko krtačo ali brisačo, po potrebi ponovimo. Vzmetnico lahko očistimo tudi z mehko vlažno krpo, preden nanjo napnemo rjuho in posteljemo z odejo, naj bo popolnoma suha. In vsakokrat, ko preoblačimo posteljo, pustimo ležišče nekaj časa odkrito: tako se bo prezračilo in posušilo. Slednje je sila pomembno, zato postelje ne postiljamo takoj, ko vstanemo, pač pa odejo odgrnemo, da se vse dobro posuši: pršice, bakterije in glive obožujejo toploto in vlago. Občasno poskrbimo, da na vzmetnico posije sonce: UV-žarki delujejo antibakterijsko.