Kako (ne)varna je uporaba peki papirja

Skoraj pri vsakem receptu za peko ga omenjamo, imamo ga za samo­umevnega. V resnici pa: koliko jih je med nami, ki so si vsaj enkrat pazljivo pregledali embalažo peki papirja in ki bi znali na pamet povedati, koliko temperature še prenese – ali, ne nazadnje, iz česa je in kako ga naredijo. Več na Odprti kuhinji.